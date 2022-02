Tennis: Monfils refuse de "pousser une propagande antivax"

En annonçant son forfait pour la Coupe Davis en raison d'un souci de santé "probablement" lié à sa troisième dose de vaccin, Gaël Monfils a fait monter au filet les antivax. Il a ensuite mis les choses au point sur Twitter.

Il ne s’attendait sans doute pas à recevoir autant de messages. Mardi, Gaël Monfils a annoncé son forfait pour le match de barrage de Coupe Davis contre l'Equateur la semaine prochaine à Pau en expliquant avoir eu "un petit pépin de santé". "Probablement suite à ma troisième dose de vaccin", a précisé le Français de 35 ans, actuel 25e mondial. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une avalanche de réactions et pour voir l’information être reprise en masse sur les réseaux sociaux par les antivax. Quelques heures plus tard, Monfils a décidé de mettre les choses au point.

"Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, a-t-il commenté. Ce tweet était une simple update sur mon état de forme actuel suite à mes derniers forfaits. Après plusieurs examens, les médecins ont émis une hypothèse sur la potentielle nature de mon état de santé. Les causes de mes pépins restent floues et même les médecins ne savent pas me dire exactement à quoi cela est dû. Mon but était simplement d’être transparent avec vous et non de pousser une propagande antivax."

"Je ne regrette pas du tout de m’être fait vacciner"

Laissé au repos en novembre, Monfils avait été rappelé par le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Sébastien Grosjean pour le barrage contre l'Equateur du 4 au 5 mars. Il a perdu sèchement dès son entrée en lice début février à Montpellier contre le Suédois Mikael Ymer, une semaine après sa défaite à Melbourne en quart de finale de l'Open d'Australie contre l'Italien Matteo Berrettini.

Il espère faire son retour aux Etats-Unis, où se déroulera le Masters 1000 d'Indian Wells du 10 au 20 mars. "Arrêtons de s’approprier les dires de chacun à des fins politiques ou simplement pour servir vos convictions. Je ne regrette pas du tout de m’être fait vacciner. Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens de mieux en mieux et j’espère être prêt pour Indian Wells ! Flemme de répondre à tous les haters comme la dernière fois mais vous me faites toujours autant rire et merci pour ça", a-t-il conclu sur Twitter.