Tennis: Navratilova a remporté sa bataille contre le cancer

Après avoir lutté contre un cancer de sein et de la gorge pendant plusieurs mois, la légendaire tenniswoman Martina Navratilova a annoncé qu’elle était guérie. C’est sur Twitter qu’elle a partagé la nouvelle, à la suite d’une série d’examens, pour s’assurer que toutes les cellules cancéreuses étaient éliminées.

A 66 ans, Martina Navratilova est définitivement libérée de son cancer. En janvier dernier, la légende du tennis avait été diagnostiquée d’un cancer du sein et de la gorge. Après plusieurs mois de chimiothérapie, la Tchéque naturalisée Américaine a partagé un message sur Twitter ce lundi pour annoncer avec joie qu’elle était guérie. En mars, la joueuse aux 18 Grands Chelem avait repris son travail sur la chaîne de télévision Tennis Channel. Après une journée complète d’examens elle a diffusé un message touchant : "Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons et des radiations, etc... Quel soulagement !"

"Cancer free"

Ce n’était pas la première fois que Martina Navratilova était confrontée à la maladie : en 2010 elle avait subi une première tumorectomie pour un cancer du sein non-invasif. Douze ans plus tard, elle remarquait un ganglion inquiétant à la gorge qui s'avérait être cancéreux. Heureusement la biopsie le révélait à un stade encore précoce. Lors de l’Open d’Italie en mai 2023, elle a reçu le prix de la raquette d’or pour sa contribution au tennis et en avait profité pour parler de son combat quotidien : J’ai traversé une année très difficile mais maintenant je vais bien, avait-elle déclaré. Dans son message à ses abonnés, elle a rajouté: "Fuck cancer", pour conclure cette bien triste période.

Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons et des radiations, etc... Quel soulagement !

Au cours de sa vie, la joueuse a remporté bien des batailles sur les courts. Martina Navratilova s’est imposée 59 fois en Grand Chelem : 18 fois en simple dame, 31 fois en double dames et 10 fois en double mixte. Navratilova cumule trois victoires à l’Open d’Australie, deux à Roland-Garros, quatre à l’US Open et neuf à Wimbledon, le tout en simple dame. Cette grande championne a remporté son dernier titre à 49 ans, dans un championnat de double mixte avec Bob Bryan lors de l’US Open 2006. Elle a terminé sa carrière avec un record de 167 titres en simple et 331 semaines à la première place au classement WTA.