Tennis: Norrie, Carreno Busta, Monfils... Un joli plateau pour l'ATP 250 de Lyon

Le tournoi ATP 250 de Lyon (Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes), qui célébrera sa 6e édition du 20 au 27 mai, a dévoilé les têtes d’affiches qui participeront. Les expérimentés Gasquet et Monfils seront notamment présents, tout comme Norrie ou Carreno Busta.

C’est devenu le dernier round de préparation avant Roland-Garros. Une semaine avant le coup d’envoi du Grand Chelem parisien, le circuit ATP fait étape sur la terre battue de Lyon pour l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année marquera la 6e édition, qui se tiendra du 20 au 27 mai. La liste des joueurs présents a été dévoilée ce mardi par l’organisation.

Thiem, Paire et Tsitsipas au palmarès

Cinq Français commenceront directement dans le tableau principal, à savoir Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Corentin Moutet, Quentin Halys et Gaël Monfils. Parmi les autres têtes d’affiche, on retrouve notamment le tenant du titre et actuel 13e mondial Cameron Norrie, mais aussi Tommy Paul (17e mondial) ou encore Pablo Carreno Busta (22e mondial).

Pas moins de quatre Argentins seront aussi présents (Cerundolo, Baez, Etcheverry, Cachin). Jo-Wilfried Tsonga, fraîchement retraité et promoteur principal du tournoi, avait gagné la première édition de cet ATP 250 en 2017, suivi dans le palmarès par Dominic Thiem (2018), Benoît Paire (2019), Stefanos Tsitsipas (2021) et donc Cameron Norrie (2022).