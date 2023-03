Tennis: pied dans un trou ou allergie au fromage, les curieux abandons de Gaël Monfils

Touché au poignet, Gaël Monfils a dû jeter l’éponge mercredi soir à Miami face à Ugo Humbert. Il co-détient désormais le record du monde d’abandons sur le circuit. Entre le genou, le pied, le dos et une… allergie au fromage, le Français a tout connu

Le 24e et dernier, on espère… Pour la vingt-quatrième fois de sa carrière, Gaël Monfils n’a pas fini un match sur le grand circuit ATP. Il rejoint en tête de ce classement les joueurs les plus fragiles, à savoir l’Allemand Tommy Haas et le Serbe Janko Tipsarevic.

Comme le Parisien a disputé à Miami son 829e match officiel, ça représente quand même un pourcentage de 2,89. Et on ne parle pas des six forfaits en cours de tournois, non comptabilisés comme matches.

"Monfe" dégage pourtant l’image d’un garçon solide physiquement mais depuis son premier abandon en 2005 à Bastad face à Tommy Robredo. il a connu son lot de déveines. Attention fragile. Parfois, c’est même à peine croyable. En 2014, il abandonne en demi-finale du tournoi de Bucarest en raison d’une blessure à la cheville contractée sur le chemin pas vraiment balisé qui menait au court Central. "C'est un manque de cul terrible, avait-t-il expliqué à L'Equipe. Je marchais tout en m’échauffant et je me suis tordu la cheville. Il y avait du monde, je n’ai sûrement pas vu un trou et voilà… Ça a gonflé tout de suite, je ne pouvais même plus marcher."

Un poignet déjà blessé

L’abandon le plus curieux, c’est celui au Masters 1000 de Madrid en 2011. A bout de forces, il avait jeté l’éponge à 6-2, 3-0 face à l’Argentin Juan Monaco. En conférence de presse, il avait livré l’explication : "J’ai une allergie au fromage depuis toujours et j’ai dû manger des pâtes où il y avait un résidu de formage. A partir du moment où c’est dans mon corps, je ne peux plus rien faire."

Quant à son poignet, il avait déjà été touché à l’US Open en 2018. Visé par un violent passing de Kei Nishikori, son articulation n’avait pas tenu. Enfin, on ne peut s’empêcher de conclure qu’Ugo Humbert est sa bête noire. En 2019, à Wimbledon, le Parisien avait déjà lâché l’affaire face au Lorrain au milieu du cinquième set. Deux autres Français avaient profité d’un abandon de Gaël Monfils : Gilles Simon à l’Open d’Australie 2009 et Pierre-Hugues Herbert à Indian Wells en 2018.

Depuis deux ans, trois joueurs sont passés sur la table d’opération en raison d’une blessure au poignet : Dominic Thiem, Corentin Moutet et Jenson Brooksby. Le Parisien, 36 ans, doit attendre le verdict avec une certaine appréhension. Prendre de telles "châtaignes" n’est jamais bon.