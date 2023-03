Miami: Monfils contraint à l'abandon pour la 24e fois de sa carrière, un record

Blessé à la main droite, Gaël Monfils a abandonné lors du premier tour du Masters 1000 de Miami, mercredi face à son compatriote Ugo Humbert. C'est la 24e fois en carrière que cela se produit pour le Français, record de Tommy Haas et Janko Tipsarevic égalé.

Nouveau coup dur pour Gaël Monfils, blessé (il a ressenti une décharge à la main droite), qui a abandonné mercredi pendant son premier match au Masters 1000 de Miami face à son compatriote Ugo Humbert. Le Français (280e joueur mondial) est sorti en grimaçant de douleur alors que les deux joueurs étaient à égalité (3-3) dans le premier set.

"Si un jour je ne peux plus, je ne peux plus"

C'était le troisième match (pour autant de défaites) de l'ancien n°6 mondial (en 2016) depuis son abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 du Canada en août dernier. A Indian Wells, début mars, Monfils s'était incliné au premier tour face à l'Australien Jordan Thompson en deux sets. Cet abandon est le 24e de sa carrière sur le circuit principal. Il égale ainsi le record de l'Allemand Tommy Haas etdu Croate Janko Tipsarevic.

"On va faire des examens, et on verra ce qu'il se passe", a déclaré Monfils à l'AFP après avoir quitté le court. "Bien sûr, vous avez des objectifs et vous voulez les atteindre. Mais parfois vous devez prendre un peu de recul et voir", a poursuivi le joueur de 36 ans, à propos de son avenir en compétition.

"Et puis, bien sûr, si un jour je ne peux plus, je ne peux plus, a-t-il ajouté. Mais je ferai tout pour continuer à jouer. J'aime ce que je fais. J'aime mon sport. Vous savez, j'aurais pu arrêter il y a longtemps, mais j'aime toujours ça. Je m'amuse toujours autant." Sa participation est compromise la semaine prochaine dans un Challenger à Mexico, sur terre. En cas de forfait, son nouveau retour pourrait avoir lieu à Monte Carlo.

L'année dernière, Gaël Monfils avait été opéré du talon et avait manqué Roland-Garros et toute la saison sur gazon. A son retour après trois mois d'absence à Montréal, il s'était blessé au pied et avait mis fin à sa saison en octobre. Ugo Humbert (78e mondial) affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (35e), exempté de premier tour.