Tennis: Rinderknech, nouveau numéro 1 français

À quelques heures du lancement du Masters Paris-Bercy, il y a du mouvement dans le classement mondial. Notamment chez les Français, puisque de nombreux tennismans ont gagné quelques places au classement. Profitant notamment de l'absence sur les courts de Gaël Monfils, Arthur Rinderknech est le nouveau leader français.

Il a gagné neuf places pour se classer 42e, après son parcours jusqu'en quart de finale au tournoi de Bâle. Il s'agit du meilleur classement de la carrière du joueur de 27 ans. Rinderknech passe juste devant Adrian Mannarino, 43e, et Gaël Monfils, 46e. En baisse de cinq places, ce dernier a déjà annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Paris.



Ugo Humbert fait un bond de 15 places et réintègre le top 100, à la 88e place. Grégoire Barrère, 93e, revient également dans le Top 100, avec une progression de 17 places après sa victoire au Challenger de Brest.

Auger-Aliassime continue sa course vers l'avant

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 8e, gagne une nouvelle place au classement ATP publié lundi après avoir remporté son troisième titre d'affilée dimanche à Bâle. Agé de 22 ans, Auger-Aliassime continue son ascension après ses titres à Florence et Anvers. Il retrouve la huitième position, le meilleur classement de sa carrière, qu'il avait déjà atteint en août.

Le Russe Daniil Medvedev, sacré dimanche à Vienne, grimpe lui sur la troisième marche du classement, dominé solidement par l'Espagnol Carlos Alcaraz devant son compatriote Rafael Nadal.

L'ancien numéro 1 mondial avait chuté à la 4e place en septembre après son élimination en huitième de finale à l'US Open. Le Russe déloge le Norvégien Casper Ruud. Le Polonais Hubert Hurkacz s'empare de la 10e place aux dépens de l'Américain Taylor Fritz.

Le Canadien Denis Shapovalov, 16e, gagne pour sa part trois places. Rival malheureux d'Auger-Aliassime en finale à Bâle, le Danois Holger Rune (19 ans) accède au top 20 grâce à un bond de sept places. Sa 18e place constitue le meilleur classement de sa carrière.

Le classement ATP:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6730 pts



2. Rafael Nadal (ESP) 5810



3. Daniil Medvedev (RUS) 5655 (+1)



4. Casper Ruud (NOR) 5510 (-1)



5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5035



6. Alexander Zverev (GER) 4360



7. Novak Djokovic (SRB) 4320



8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3725 (+1)



9. Andrey Rublev (RUS) 3685 (-1)



10. Hubert Hurkacz (POL) 3220 (+1)



11. Taylor Fritz (USA) 3090 (-1)



12. Jannik Sinner (ITA) 2610



13. Cameron Norrie (GBR) 2490



14. Pablo Carreno (ESP) 2450 (+1)



15. Matteo Berrettini (ITA) 2375 (-1)



16. Denis Shapovalov (CAN) 2180 (+3)



17. Marin Cilic (CRO) 2140 (-1)



18. Holger Rune (DEN) 1991 (+7)



19. Karen Khachanov (RUS) 1945 (-1)



20. Roberto Bautista (ESP) 1940 (+2)



...



42. Arthur Rinderknech (FRA) 997 (+9)



43. Adrian Mannarino (FRA) 991 (-1)



46. Gaël Monfils (FRA) 970 (-5)



62. Benjamin Bonzi (FRA) 781 (+1)



64. Corentin Moutet (FRA) 777



67. Constant Lestienne (FRA) 760



69. Quentin Halys (FRA) 740



76. Richard Gasquet (FRA) 703 (-2)



84. Hugo Gaston (FRA) 631 (-1)



88. Ugo Humbert (FRA) 613 (+15)



93. Grégoire Barrère (FRA) 603 (+17)