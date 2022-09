Tennis: scène surréaliste, le Français Moutet en vient aux mains avec Andreev

Le Français Corentin Moutet a eu une chaude altercation physique avec son adversaire, le Bulgare Adrian Andreev, jeudi au 2e tour du Challenger de l'Open d'Orléans.

Non, Benoît Paire n’a pas le monopole des pétages de plombs dans le tennis français. Corentin Moutet a aussi le sang chaud. Le joueur de 23 ans (64e joueur mondial) l’a montré jeudi à l’issue du 2e tour du Challenger de l’Open d’Orléans. Opposé au Bulgare Adrian Andreev, le tennisman tricolore, battu en trois sets, en est venu aux mains lors d’une poignée de main très tendue et un poil trop virile. Les deux joueurs ont eu une brève altercation physique avant que l’arbitre ne les sépare.

Il tient... à ne pas s'excuser

"Je tiens à ne pas m’excuser pour ce qui est arrivé en fin de match", a commenté Moutet qui ne digère pas l’attitude de son adversaire. Quand un joueur se permet de dire "fuck you" à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m’empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce n’est pas des choses qui se font", a écrit le Français sur Instagram.

"Il m'a menacé et m'a demandé de l'attendre à la sortie du court"

Et de poursuivre : "Vous avez applaudi ce joueur en fin de match. Peut-être que pour vous ce sont des choses acceptables. Pour moi non. En tout cas il m'a menacé et m'a demandé de l'attendre à la sortie du court. Chose que j'ai fait bien évidemment. J'ai eu du mal à la trouver pendant 10 minutes. Effectivement il était caché de l'autre côté derrière six personnes de la sécurité. J'ai bien entendu tes menaces donc quand tu seras sorti de la pièces où ils t'ont caché je serai très heureux de te voir les réaliser. Donc je t'attends avec impatience, on pourra discuter calmement."