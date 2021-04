Tennis: Suarez Navarro a vaincu sa maladie

Atteinte de la maladie de Hodgkin, la tenniswoman espagnole, Carla Suarez Navarro, avait été contrainte de mettre fin à sa saison prématurément, en septembre 2020. Cette semaine, elle a annoncé avoir vaincu son cancer.

Il y a huit mois, on avait détecté à Carla Suarez Navarro un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer qui entraîne une prolifération anormale de certains globules blancs. Forcée à prendre sa retraite, la tenniswoman espagnole, sous chimiothérapie, se battait depuis contre sa maladie. Cette semaine, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle l'avait officiellement vaincu.

"Plus fort que le cancer"

"Un nouveau pas en avant. Aujourd'hui, j'ai fini mon traitement, s'est-elle réjoui dans son post Twitter, jeudi. Merci à tous pour vos gentils messages. Chaque mot de soutien de votre part m'a donné de la force durant ces derniers mois. Toute ma gratitude va aux professionnels de santé qui prennent soin de nous tous les jours. JE SUIS GUÉRIE !" À son message est joint deux photos où on la voit poser, radieuse, avec un T-shirt "Plus fort que le cancer".

Sa vidéo d'annonce, en septembre 2020, assise sur un lit d'hôpital, avait ému le monde du tennis. "Il y a quelques jours, on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin, déclarait-elle alors, avec un grand sourire malgré les événements. Je vais devoir faire six mois de chimiothérapie. Je vais bien et je suis sereine pour le moment, prête à affronter tout ce à quoi je ferai face. À bientôt."

55e mondiale avant sa maladie

Au moment de cette vidéo, l'Espagnole pointait encore à la 55e place mondiale et avait déjà officialisé qu'elle prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2020. La détection de sa maladie, survenue juste avant l'US Open auquel elle devait participer, l'avait forcé à quitter le circuit prématurément. En décembre, elle avait repris la raquette pour quelques entraînements. Elle gardait alors l'espoir de pouvoir revenir sur les courts pour finir sa carrière, ce qui pourrait être plus que jamais d'actualité.

Suarez Navarro s'était révélée aux yeux du grand public en 2008, en atteignant les quarts de finale de Roland-Garros, pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Au cours de sa carrière, elle a atteint la 6e place mondiale, en début d'année 2016. Elle a notamment remporté deux titres en simple: le Portugal Open, mais surtout le prestigieux Qatar Total Open de Doha, la veille de son meilleur classement.