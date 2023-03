Tennis: Swiatek blessée aux côtes, début de saison délicat pour la numéro 1 mondiale

Moins dominante qu'en 2022, la Polonaise Iga Swiatek a été balayée en demi-finale à Indian Wells. Sa participation à Miami est incertaine, la joueuse se plaint d'une douleur aux côtes.

Après une année 2022 spectaculaire, couronnée de deux Grands Chelems – Roland-Garros et l’US Open – et quatre WTA 1000, Iga Swiatek n’affiche pas la même domination en ce début de saison. La numéro un mondiale, qui s’apprête à fêter son premier anniversaire à la tête du classement féminin, ne connaît pas les mêmes débuts tonitruants qu’il y a un an.

Vainqueure fin février de l’Open de Doha (Qatar), la Polonaise n’a pas réussi à conserver son titre à Indian Wells. Balayée deux sets zéro (2-6, 2-6) en demi-finale par la Kazakhe Elena Rybakina, qui l’avait également éliminée précocement en huitièmes de l’Open d’Australie, Swiatek a annoncé après la rencontre avoir des douleurs aux côtes.

Dans un message posté sur ses réseaux, la joueuse a indiqué ne pas être "à 100 % physiquement". "J'ai une petite gêne au niveau des côtes et nous allons consulter l'équipe médicale. Je dois encore faire des examens et voir ce qui se passe. Honnêtement, je n'ai jamais joué avec beaucoup de blessures. C'est une situation nouvelle pour moi."

Swiatek toujours n°1 mondiale

Sa participation au WTA 1000 de Miami qui débute ce mardi n’est pas encore remise en question. Iga Swiatek est assurée de ne pas jouer le premier tour et devra attendre le résultat du match de mardi entre Katerina Siniakova (Rép. tchèque) et Claire Liu (Etats-Unis). Elle dispose donc de trois jours pour se remettre de son pépin physique, à moins d’un abandon de dernière minute.

La défense de son titre sur le sol américain pourrait être compromise mais n’aurait aucune incidence sur sa place de n°1 mondiale. Swiatek compte 3235 points d’avance sur Aryna Sabalenka, n°2 mondiale et récente gagnante de l’Open d’Australie, et près de 5000 points sur Caroline Garcia, de retour à la quatrième place et 1ère Française du classement.