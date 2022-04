Tennis: Tsonga "déçu" et "triste" après sa défaite contre Cilic pour son dernier tournoi de Monte-Carlo

Après sa défaite au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo face à Marin Cilic (6-2, 6-2), Jo-Wilfried Tsonga a évoqué sa déception mais s’est aussi projeté sur les prochains tournois, avant sa dernière danse à Roland-Garros.

Balayé par Marin Cilic dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, Jo-Wilfried Tsonga, qui a annoncé la semaine dernière qu’il prendrait sa retraite après Roland-Garros, ne s’attendait pas à une défaite aussi sévère. Face au Croate, le Français n’a tenu que 1h07 et a marqué seulement quatre jeux (6-2, 6-2).

"Le premier sentiment, c’est de la déception, a expliqué le Français après le match. De tout ce que j’ai pu faire ces derniers mois, ces dernières semaines, honnêtement c’est le moment où je me sentais le mieux tennistiquement. Je suis déçu d’avoir eu un adversaire aussi fort, déçu de ne pas avoir pu encore mieux défendre mes chances, triste parce que c’était mon dernier Monte-Carlo. Forcément, j’aurais aimé que ça se termine un peu différemment."

"Me lancer un petit peu pour pouvoir terminer en beauté"

Tsonga a malgré tout assuré qu’il n’allait pas changer sa mentalité pour ses trois derniers tournois à Aix, Lyon et donc Roland-Garros. "J’ai vraiment envie d’aller jusqu’au bout et de fonctionner comme j’ai toujours fonctionné, voire le pousser un peu à l’extrême", prévient-il. Après beaucoup d’entraînement, il ne ressentait enfin aucune douleur à Monte-Carlo. "Et c’est le tournoi où je marque le moins de jeux", soupirait-il.

"J’ai besoin de me préparer, de m’entraîner, de me sentir fort physiquement pour aller au combat, a-t-il conclu. Je ne vais pas changer mon programme, je vais aller jusqu’au bout comme ça. J’espère qu’à un moment ça me sourira un peu mieux, que je vais réussir à gagner quelques matchs et que ça va me lancer un petit peu pour pouvoir terminer en beauté."