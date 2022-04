Tennis: Tsonga va prendre sa retraite après Roland-Garros

Jo-Wilfried Tsonga a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux qu'il mettra un terme à sa carrière professionnelle à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros.

Jo-Wilfried Tsonga veut "s'offrir un dernier frisson" lors du prochain Roland-Garros, qui aura lieu du 22 mai au 5 juin. Ensuite, le tennisman français mettre un terme à sa carrière professionnelle, lui qui fêtera ses 37 ans dans quelques jours.

"C'est avec beaucoup d'émotions que j'annonce aujourd'hui ma décision d'arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de Roland-Garros, a indiqué ce mercredi Tsonga. Tellement de moments incroyables, de joie partagée avec un public qui m’a tant donné … en espérant encore un dernier frisson avec vous."

Perturbé par les blessures ces dernières saisons, Jo-Wilfried Tsonga n'était plus que l'ombre du joueur qu'il a été, finaliste de l'Open d'Australie en 2008 faceà Novak Djokovic. En 2013 et 2015, il avait échoué aux portes de la finale de Roland-Garros, respectivement contre David Ferrer et Stan Wawrinka.

Membre de la génération des "Mousquetaires" avec Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga est donc le premier d'entre eux à raccrocher. Il est aussi celui sans aucun doute qui dispose du plus beau palmarès, avec deux Masters 1 000 au palmarès dont le tournoi de Bercy en 2008. Avec les Bleus, Tsonga avait fini par remporter la Coupe Davis en 2017.