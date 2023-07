Tom Cruise va relever le défi de jouer à Wimbledon avec Marion Bartoli

EXCLU RMC SPORT - Invité exceptionnel de Bartoli Time sur RMC, Tom Cruise a accepté le défi de jouer avec Marion Bartoli à Wimbledon et avec la raquette qui a permis à la championne française de remporter le tournoi anglais du Grand Chelem.

Oui, Tom Cruise va échanger des balles avec Marion Bartoli à Wimbledon. Et c'est pour relever un défi lancé par la championne française de tennis. À l'occasion de la sortie le 12 juillet de Mission impossible - Dead Reckoning Part One, le septième épisode de la saga, l'acteur américain était l'invité exceptionnel de l'émission Bartoli Time diffusée ce jeudi sur RMC.

Après avoir répondu aux questions de Marion Bartoli, Tom Cruise s'est vu proposer une mission à accomplir. "Quelle mission choisis-tu entre: piloter un sous-marin dans l’espace, voler dans un avion de chasse piloté par James Corden, monter et dompter un grand requin blanc comme tu montes sur ta moto, ou jouer au tennis avec moi à Wimbledon avec la raquette avec laquelle j’ai gagné le tournoi et que je t’offre maintenant?", a lancé Marion Bartoli, dix ans après sa victoire à Wimbledon.

Tom Cruise à Marion Bartoli: "Ce que tu as accompli dans ta vie, c’est inspirant"

Tout sourire, Tom Cruise s'est ensuite montré à la fois incrédule et honoré. "C’est vraiment la raquette avec laquelle tu as gagné Wimbledon? (...) Tu te moques de moi?", lui a-t-il demandé avec stupéfaction.

"Regarde, mon nom est gravé dessus, a répondu Marion Bartoli. C'est le seul exemplaire au monde. Et cette raquette est pour toi".

"Mon Dieu, j'en ai des frissons, a rétorqué Tom Cruise. Tu as dit tellement de choses sur moi, laisse-moi te dire à mon tour que ce que tu as accompli dans ta vie, c’est inspirant. Beau et inspirant. Merci de partager ça avec moi. Et donc oui, je choisis évidemment de jouer avec toi à Wimbledon! Ce sera un honneur".

"Bon, je ne ressemblerai pas à grand-chose en jouant avec toi", a-t-il ensuite plaisanté. Mais ce n'est pas très grave, je suis très heureux et très honoré. J'ai hâte de faire ça avec toi", a-t-il conclu.