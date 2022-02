Un nouveau circuit mondial de padel voit le jour, poussé par QSI et Nasser Al-Khelaïfi

Avec la participation de Qatar Sports Investments, le fonds dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, la fédération internationale de padel lance son propre circuit mondial.

Pour développer son sport, la fédération internationale de padel (FIP) s'associe au Qatar, et en particulier à Nasser Al-Khelaïfi. La création d'un tout nouveau circuit mondial de ce sport dérivé du tennis a été annoncée mardi. "Ce sera le seul circuit de padel officiel", proclame l'instance dirigeante de la discipline, qui a noué un partenariat avec Qatar Sports Investments (QSI), le fonds d'investissement qui détient le Paris Saint-Germain.

"Aujourd'hui est un jour historique pour le padel, qui sera pour la première fois entièrement régulé et professionnalisé sur la scène mondiale, s'est félicité Luigi Carraro, le président de la FIP, dans un communiqué. Notre sport a enfin la liberté de façonner son destin. (...) Nous ne pourrions pas avoir plus de chance d'avoir le partenaire stratégique le plus expérimenté, le plus innovant et le plus créatif avec QSI, qui amènera ce sport aux plus hauts niveaux d'excellence et de succès".

Al-Khelaïfi, un féru de la raquette

Il n'est pas si surprenant de retrouver Nasser Al-Khelaïfi dans cette aventure. Le président du Paris Saint-Germain dirige aussi la fédération qatarie de tennis. En juin dernier, celle-ci a annoncé avoir rejoint la fédération internationale de padel, qui revendique 25 millions de joueurs dans le monde (un chiffre qui aurait doublé en cinq ans).

Pour Al-Khelaïfi, le potentiel du padel est immense: "Le monde n'a vu que la partie émergée de l'iceberg, de ce que ce sport peut accomplir sur la scène mondiale. Les joueurs de padel comptent parmi les athlètes les plus talentueux, les plus inspirants et les plus gracieux du monde du sport. Il est temps que ce jeu merveilleux et ses incroyables athlètes soient présentés aux fans du monde entier et que le sport réalise enfin son potentiel commercial et sportif".

10 tournois cette année

Auparavant, le padel s'articulait principalement autour du circuit World Padel Tour, qui risque donc de souffrir de la concurrence et des moyens investis par QSI. Récemment, dans une lettre ouverte relayée par Padel Magazine, les organisateurs du World Padel ont prévenu les joueurs qu'une "violation du contrat" entraînerait des poursuites légales. Sauf que le président de l'association des joueurs, Alejandro Galan, a apporté son soutien à la nouvelle initiative: "Il n'est pas exagéré de dire que cette nouvelle entreprise est une transformation pour notre sport. Notre sport bien-aimé atteindra de nouveaux sommets grâce au rôle actif des joueurs dans l'élaboration de l'avenir du sport".

Le nouveau circuit mondial prévoit au moins 10 tournois pour l'année 2022, idem pour 2023. L'objectif est d'atteindre un total de 25 pour la seule année 2024. En attendant, la première compétition majeure est annoncée pour mars. Les détails, que ce soit les lieux des matchs, les récompenses financières et les diffuseurs TV, n'ont pas encore été dévoilées.