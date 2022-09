US Open: après un 2e set à suspense, Swiatek vient à bout de Jabeur et s'offre un 3e titre du Grand Chelem

Opposée en finale de l’US Open à Ons Jabeur, Iga Swiatek remporte pour la première fois le tournoi américain et s'offre dans le même temps son troisième titre Grand Chelem (6-2, 7-6). La Tunisienne pourra être fière de sa belle réaction d’orgueil durant la seconde manche.

Iga Swiatek n’a pas volé sa première place au classement WTA. Opposée à Ons Jabeur, qui avait battu la Française Caroline Garcia en demi-finale, la Polonaise s’est montrée dans un premier temps montrée intraitable, avant de voir son opposante justifier son statut de finaliste. Même si cela n’aura pas suffi pour la priver de son troisième Grand Chelem et son premier US Open (6-2, 7-6).

Dès le premier set, Swiatek annonçait la couleur en dominant totalement la Tunisienne sur le terrain dur. Sur son premier service, cette dernière concède le break et semble mal partie pour refaire son retard, tant le numéro un mondiale est dans une forme exceptionnelle. Alors qu’un scénario identique à celui de la première manche est parti pour arriver, la Tunisienne ne baisse pas complètement les bras et fait preuve d’un bel esprit combattif.

La réaction d’orgueil de Jabeur

Sur son nouveau jeu de service, Jabeur est dans la foulée de la prestation, dominée par Swiatek et est proche de concéder le double break. La cinquième mondiale montre enfin un visage de finaliste de Grand Chelem. Menée 40-15, la joueuse entame une remontée et sauve le double break. Mais heureusement pour les spectateurs et le suspense du match, la réaction d’orgueil de Jabeur ne s’arrête pas là.

Dans la foulée, Swiatek est dominée sur son jeu et voit son adversaire faire le debreak. Le score de cette seconde manche est alors de 3-2, et tout reste encore possible pour Jabeur. Métamorphosée, cette dernière a tout de même un sacré client en face qui reprend vite ses esprits et break à nouveau, à la suite d’un échange impressionnant entre les finalistes.

Cette fois, la finale de Grand Chelem est lancée. Alor qu’elle aurait pu plonger mentalement, Jabeur fait preuve de ténacité et dispose de trois balles de debreak pour revenir à 4-3. Ce qu’elle parvient à accomplir. Sur sa lancée, la numéro 5 revient à 4-4 et est même très proche de prendre les devants de cette manche, mais à la suite d’un long jeu, Swiatek confirme son statut et gagne 5-4. Mais une fois n’est pas coutume, son opposante revient à nouveau au score. Après un gros tie-break, Swiatek confirme son statut de favorite et remporte la finale de l’US Open en deux sets.