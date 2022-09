US Open: Alcaraz n’a "pas peur de la finale" qui pourrait le couronner n°1 mondial

Qualifié pour la finale de l’US Open au terme d’un nouveau bras de fer homérique contre Frandces Tiafoe (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3), Carlos Alcaraz pourrait écrire l’histoire en devenant numéro un mondial en cas de sacre face à Casper Ruud. Pourtant, il aborde ce grand rendez-vous assez sereinement.

"Pour le moment, je ne m’en inquiète pas". Carlos Alcaraz veut profiter de l’instant présent avant de se projeter sur la grande finale de l'US Open qui l’attend dimanche face à Casper Ruud avec un double enjeu énorme pour les deux finalistes: un premier titre en Grand Chelem et une place de numéro un mondial. Dans la foulée de sa nouvelle victoire marathon sur Frances Tiafoe en demi-finale (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3), le joueur de 19 ans a fait part de son soulagement.

"Je me sens très bien, là maintenant! Je suis bien sûr un peu fatigué, mais je suis bien, très bien. Je suis tellement, tellement heureux, jubile Alcaraz dans la foulée de sa demi-finale remportée en 4h19, dans des propos rapportés par l’AFP. Je pense au garçon qui, il y a dix ans, rêvait de ce moment. Et je suis très heureux. Je suis mieux préparé que l'an dernier (abandon en quarts, ndlr). L'année dernière, je n'avais joué que trois tournois du Grand Chelem dans ma carrière en arrivant à l'US Open. Et je n'avais joué qu'un seul match en cinq sets (au premier tour à Wimbledon, ndlr). Maintenant, j'en ai joué beaucoup plus, je suis mieux préparé mentalement et physiquement".

Tiafoe: "Je pense que le tennis a gagné ce soir"

De son côté, Frances Tiafoe, en larmes sur le court au terme de ce match, a pu faire part de sa déception au terme d’un tournoi exceptionnel où il se sera offert le scalp de Rafael Nadal en 8es de finale. Même s’il relative son échec face à un adversaire redoutable. "Je n’ai jamais joué contre quelqu’un qui se déplace aussi bien sur le court", déclare-t-il au terme de cet immense combat. "Évidemment j’aurai aimé gagner ce soir mais je pense que le tennis a gagné ce soir", philosophe l’Américain, qui a démontré qu’il pouvait "jouer contre les meilleurs" et était "capable de gagner des tournois du Grand Chelem".

"Ces douze derniers mois, j'ai travaillé dur en salle de gym, sur le court, ajoute l’Espagnol au sujet de son impressionnante année. Mais je dirais que tout est dans la tête. Aujourd'hui, j'ai démontré que j'étais physiquement prêt à jouer un bon tennis malgré le nombre d'heures passées sur le court. Et même si j'ai passé trois tours difficiles, je n'ai pas peur de la finale". Casper Ruud, vainqueur plus tôt de Karen Khachanov (7-6, 6-2, 6-7, 6-2), est prévenu.