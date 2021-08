US Open en direct: nouvelle journée maussade pour les Bleus ?

Après un long combat et alors qu'il menait une manque à rien puis deux sets à un, Andy Murray a finalement perdu son match du premier tour face à Stefanos Tsitsipas, non sans heurts. Cinq sets disputés, 4h49 de jeu et des pauses toilettes jugées trop longues par l'Écossais. Si l'on ajoute un temps mort médical et unchangement de raquette à un moment important, on obtient un Murray trés remonté contre son adversaire... Il s'en est sèchement pris à Stefanos Tsitsipas, qui l'a battu au terme d'une rude bataille lundi au premier tour de l'US Open, en l'accusant d'avoir sciemment abusé de pauses visant à casser son rythme. "Il a abusé de toutes ces règles qui permettent de casser le rythme du match, a-t-il lancé à l’issue de la rencontre. Ce n'est pas un hasard s'il a pris toutes ces pauses quand j'allais servir ou quand je le mettais en difficulté, comme sur son service à 0-30, quand je menais deux sets à un... Il sait très bien ce qu'il a fait, j'ai perdu tout respect pour lui", a-t-il déclaré très amer. Un tweet publié ce matin tend à prouver que l'Ecossais n'a pas forcément digéré l'épisode.