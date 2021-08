US Open en direct: qui pour barrer la route à Djokovic ?

Son raté aux Jeux Olympiques ne change rien à l’affaire. Pas plus que l’état de forme de ses rivaux pendant la quinzaine américaine qui s’ouvre ce lundi. En l’absence de Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Dominic Thiem, Novak Djokovic reste l’immense favori du tournoi de l’US Open. Le Serbe a affiché sa suprématie sur le circuit tout au long de la saison, indiscutable, peut-être plus encore dans le cadre d’un tournoi du Grand-Chelem. Ses titres à Melbourne, Paris et Londres sont là pour en témoigner. Attenion toutefois à la Next Gen qui semble bien décidée à bouleverser l'ordre établi. Alexander Zverev, qui n'a jamais semblé aussi fort depuis son sacre olympique, pourrait bien jouer les trouble-fêtes, à moins que Stefanis Tsistipas, qui s'était quelque peu égaré, parvienne à s'extirper d'un tableau piégeux pour créer la sensation du tournoi. Quant à Daniil Medvedev, il reste, en dépit de sa dernière mésaventure, un sérieux client sur dur.