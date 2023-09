US Open: fin de parcours pour Mannarino et Bonzi, stoppés au troisième tour

Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi ont raté l'occasion de disputer les huitièmes de finale de l'US Open. Les deux Français ont été dominés au troisième tour par Frances Tiafoe et Dominic Stricker.

La France ne compte plus que deux représentants à l'US Open : Arthur Rinderknech et Clara Burel. Car Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino ont été stoppés au troisième tour dans la nuit de vendredi à samedi. Bonzi, 108e mondial et bénéficiaire d'une invitation, a bataillé cinq sets mais s'est finalement incliné (2-6, 7-5, 7-6, 3-6, 6-2) face au Suisse Dominic Stricker (128e), issu des qualifications.

"Je ne sais pas comment j'ai fait, a réagi Stricker après sa victoire. J'ai élevé mon niveau pour jouer un très bon cinquième set. Je n'avais jamais joué devant autant de public et c'était super. En venant à New York, personne dans mon équipe ne pensait qu'on atteindrait les huitièmes de finale. Ce n'est pas fini, mais nous allons nous accorder un bon morceau de chocolat."

La frustration de Mannarino

Mannarino, 35e mondial, est lui parvenu à prendre un set à Frances Tiafoe (10e), mais le demi-finaliste de l'an dernier a fini par s'imposer (4-6, 6-2, 6-3, 7-6). A 35 ans, le Français n'avait passé le deuxième tour d'aucun des trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison en arrivant à New York. Cette défaite est d'autant plus décevante que "le tableau était bien ouvert" avec les éliminations prématurées de Holger Rune, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas.

"C'était une grosse tête de série (Tiafoe, ndlr), mais si ça passait, ça aurait pu s'ouvrir", a regretté Mannarino. Le jeu qu'il a produit, même s'il ne le satisfait pas pleinement, lui permet néanmoins de viser l'un de ses objectifs, intégrer un jour le Top 20 mondial, lui qui a atteint le 22e rang de l'ATP en 2018. "En fin d'année je n'ai pratiquement rien à défendre. J'ai peut-être l'occasion de progresser au classement. Si je peux réussir enfin à entrer dans les 20 premiers... J'aimerais bien le faire une fois dans ma carrière. C'est peut-être l'occasion."