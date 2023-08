US Open: Gaston et Bonzi au 2e tour, Cornet éliminée

Après l'exploit de Titouan Droguet, les Français ont connu une journée mitigée à l'US Open lundi avec les qualifications de Hugo Gaston et Benjamin Bonzi (tombeur de son compatriote Quentin Halys) et les éliminations d'Alizé Cornet et Enzo Couacaud.

Première journée mitigée pour les Français à l'US Open. Après la grosse performance de Titouan Droguet face à l'Italien Lorenzo Musetti, le bilan est plutôt contrasté. Au rayon des bonnes nouvelles, Hugo Gaston, 99e mondial, s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour de l'US Open en écartant le Japonais Sho Shimabukuro, 158e et issu comme lui des qualifications (6-2, 6-1, 7-6).

Le Toulousain qui fêtera ses 23 ans le 26 septembre avait été battu l'an dernier au premier tour pour sa première apparition à Flushing Meadows. Cette année, il tentera de se hisser au troisième tour en affrontant mercredi le Serbe Laslo Djere (38e). Son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem est le huitième de finale joué à Roland-Garros en 2020.

Benjamin Bonzi est, lui, sorti vainqueur du duel franco-français de ce premier tour, face à Quentin Halys. Bénéficiaire d'une invitation, le 108e joueur mondial s'est imposé en quatre sets (5-7, 6-4, 6-4, 6-4) face à Halys (70e). Le Français, qui a pointé au 42e rang de l'ATP à son plus haut en février dernier, affrontera au prochain tour l'Américain Christopher Eubanks (30e).

Au rang des mauvaises nouvelles, Alizé Cornet, 79e mondiale à 33 ans, a fini par céder face à la Russe Elina Avanesyan (66e) 6-2, 1-6, 6-4 en 2h34. Elle participait à son 17e US Open, le Majeur qui lui réussi le moins puisqu'elle n'y a atteint qu'une seule fois les 8es de finale (2020), alors qu'elle l'a fait deux fois à Roland-Garros et Wimbledon et a joué un quart en Australie (2022).

Enfin, le parcours à l'US Open d'Enzo Couacaud (28 ans, 180e) a pris fin (5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4) face au Tchèque Jiri Vesely (437e) après avoir passé les trois tours de qualifications. Le Français quitte donc New York dès le premier tour comme l'an dernier pour sa première participation. Son meilleur résultat en Grand Chelem reste le deuxième tour atteint en janvier à l'Open d'Australie et à Roland-Garros en 2019 pour son premier tournoi majeur. C'est donc Vesely, ex-35e mondial en 2015 et qui n'avait plus gagné un match à Flushing Meadows depuis son élimination au deuxième tour en 2016, qui affrontera Francisco Cerundolo (20e).