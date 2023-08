Tennis: Mannarino a déjà le fait le trou dans la course bleue aux JO de Paris 2024

Même si les Jeux olympiques de Paris 2024 semblent encore bien loin, certains joueurs français ont pris de l’avance par rapport à leurs compatriotes/rivaux. En sachant que l’US Open peut évidemment rebattre les cartes.

Depuis le 12 juin dernier, la course aux Jeux olympiques est lancée pour les Bleus. Voilà pourquoi RMC Sport va régulièrement vous informer des positions des Français en tenant à jour un pointage. La règle du jeu est simple: les classements ATP et WTA du 10 juin 2024 serviront de référence pour déterminer les quatre joueurs tricolores – dans les deux tableaux - qui pourront participer aux JO sur la terre battue de Roland-Garros. A condition de figurer dans le cut d’admission, qu’on peut s'estimer à la 60e place mondiale.

Chez les garçons, après deux mois et demi de compétition, Adrian Mannarino a fait le trou par rapport à ses compatriotes. Grâce à son titre à Newport, sa finale à Majorque et son quart de finale à Cincinnati, il compte 715 points olympiques. Autant dire qu’il ne lui manque que 200 points pour être sélectionnable.

Le deuxième bleu à notre classement est Gaël Monfils. Le Parisien a "gobé" 315 points grâce à ses performances à Washington, Toronto et Cincinnati. Juste derrière lui, Ugo Humbert est idéalement placé. Mais le Lorrain sera en grand danger à l’US Open puisqu’il a tiré l’Italien Matteo Berrettini, non tête de série, au premier tour.

Paire emprunte les routes parallèles

Profitant de sa demi-finale à l’ATP 500 d’Hambourg, Arthur Fils pointe avec 235 points. Il est talonné par Richard Gasquet (205 points) et Hugo Gaston, qui a "fait son marché" sur le circuit Challenger en juillet (200 points).

Actif sur le circuit secondaire, Benoît Paire compte 172 points et même s’il a été éliminé en qualifications à l’US Open, il compte engranger la semaine prochaine à Côme, sur terre battue. L’Avignonnais a de la suite dans les idées… Les autres tricolores ont pris un départ plus modeste. C’est le cas de Luca Van Assche, avec 162 points. Pour augmenter son total à l’US Open, le jeune Parisien devra créer l’exploit face au Chilien Nicolas Jarry, tête de série n°23. Pas un cadeau…

Clara Burel a déjà son petit matelas

Chez les filles, la lutte s’annonce moins féroce. On peut même craindre que le tennis français ne puisse qualifier quatre éléments à Paris 2024. Même si elle est éloignée de son niveau de la fin d’année 2022, Caroline Garcia a déjà collecté 390 points olympiques. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Sans faire de bruit, Clara Burel a posé ses jalons. Grâce, notamment, à sa finale à Lausanne en juillet, la Bretonne compte 338 points. Alizé Cornet a connu un été intéressant avec 330 points en poche. En quatrième position, on trouve Fiona Ferro (232 points), qui a cumulé les gains sur des petits tournois. Le dernier en date en Colombie. Une stratégie payante.

Diane Parry, elle, a grignoté 190 points. Les autres bleues sont reléguées plus loin derrière. Récemment naturalisée française, Varvara Gracheva n’a inscrit que 162 points. Ça ne correspond pas à son 41e rang mondial. Maintenant, c’est une course de fond. Et briller à Flushing Meadows rapproche forcément de Paris car un succès au premier tour rapporte 70 points.