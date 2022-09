US Open: Serena Williams s'impose face à Kontaveit et file au troisième tour

Serena Williams s'est qualifiée mercredi pour le troisième tour de l'US Open, qui pourrait être l'ultime tournoi de sa phénoménale carrière.

Une immense championne. Après 2h29 de jeu, Serena Williams s'est imposée 7-6, 2-6, 6-2 face à la numéro deux au classement mondial, Anett Kontaveit. Celle qui pourrait jouer lors de l'US Open son dernier tournoi prolonge donc encore un peu la fête et file au troisième tour, où elle affrontera l'Australienne Ajla Tomljanović.

Peu après 19 heures, Serena Williams a fait son entrée sur le court Arthur-Ashe, sous une puissante ovation mais dans une enceinte qui vibrait moins d'émotion que lundi, ses tribunes n'étant pas encore tout à fait remplies. L'ambiance a néanmoins vite été très animée.

Quelques minutes auparavant avait été diffusée la même vidéo d'introduction diffusant les images de ses plus beaux exploits à Flushing Meadows, narrée par Queen Latifah.

Un match de très haut niveau

Motivée comme à ses plus belles heures, Williams a lâché ses coups. Mais Kontaveit n'est pas aussi tendre que l'a été Danka Kovinic au premier tour et l'Estonienne a contenu la puissance de l'Américaine, lui rendant coup pour coup.

Dans la première manche, Serena Williams et Anett Kontaveit ont joué à un très haut niveau, et ce n'est qu'au tie-break que l'Américaine a pris le dessus sur l'Estonienne.

Mais dans le second set, Serena Williams, 40 ans, a semblé diminuée, et a laissé filer plusieurs points, pour finalement voir recoller son adversaire à une manche partout.

C'est donc lors du dernier set que tout s'est décidé. Williams a breaké d'entrée. Mais une fois à 2-0, l'Américaine a raté trois balles de 3-0, et a vu Kontaveit revenir légèrement au score (2-1). Portée par tout le public du stade Arthur-Ashe de New York, Serena Williams a pris le dessus et a re-bréaké imédiatement (3-1) avant de faire jeu blanc et de mener 4-1… et de finalement s'imposer 7-6, 2-6, 6-2