Jeune maman demi-finaliste de Wimbledon, porte-parole de l'Ukraine: le parcours incroyable d'Elina Svitolina

Avec sa victoire contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, Elina Svitolina s'est hissée en demi-finale de Wimbledon, neuf mois seulement après avoir donné naissance à sa fille. L'Ukrainienne occupe le paysage médiatique, que ce soit grâce à ses performances sportives mais aussi par le biais de ses prises de positions.

Raquette à la main, c'est une battante. En dehors du court, c'est également le cas. L'année d'Elina Svitolina paraît rêvée mais elle est bien réelle. En une année, l'Ukrainienne a tout vécu: elle est devenue mère d'une petite fille qu'elle a eue avec le Français Gaël Monfils, incarne haut et fort l'Ukraine sur la scène médiatique et sportive en pleine guerre déclenchée par la Russie et réussit sportivement, avec notamment un titre WTA 250 conquis à Strasbourg en mai. Mais c'est en Angleterre qu'elle marque encore un peu plus les esprits.

La qualification de Svitolina contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, en quart de finale de Wimbledon, ressemble à un symbole avec toute la force mentale et la ténacité qui ont composé son parcours personnel et tennistique. L'Ukrainienne avait reçu une wild-card avant le tournoi et peut désormais rêver du trophée.

Svitolina a repris la compétition post-bébé en avril seulement, après une pause d'une année, épuisée par les effets psychologiques de la guerre en Ukraine: ''Ces derniers mois ont été très difficiles pour moi, tant sur le plan mental que physique. C'est avec une immense douleur que j'ai dû regarder ce qui s'est passé dans ma patrie, l'Ukraine, mais aussi la force et le courage avec lesquels le peuple ukrainien a défendu mon pays. Mon corps n'en peut plus et j'ai besoin de repos'', disait l'Ukrainienne en mars 2022.

Représentante de l'Ukraine

Elina Svitolina a utilisé son aura médiatique et son statut de joueuse pour porter haut les couleurs de l'Ukraine, que ce soit dans des prises de positions ou par le biais d'actions caritatives. En février 2023, la native d'Odessa avait notamment rencontré Volodymyr Zelensky, président ukrainien. C'était la première fois que la joueuse revenait depuis l'invasion de son pays: "Merci d'être un véritable leader de notre nation."

Même la WTA reconnaît et salue le nouveau statut de l'Ukrainienne: ''La joueuse la plus efficace d'Ukraine a mis à profit son congé maternité pour se faire l'avocate de son pays dans la foulée de l'invasion russe l'an dernier'', précisait l'instance avant le retour de Svitolina à Charleston, en avril 2023.

La fameuse poignée de mains

Depuis son retour à la compétition, un geste focalise l'attention du public et des médias: la poignée de main. Depuis les débuts de la guerre en Ukraine, Elina Svitolina ne souhaite pas serrer les mains des joueuses russes ou biélorusses.

Après sa victoire contre Anna Blinkova à Strasbourg, Svitolina s'était expliquée: ''Cela a commencé avec le gouvernement ukrainien qui est allé dans des réunions avec le gouvernement russe et il ne voulait pas serrer la main, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, avec ce que les Russes font à notre pays. C'est pour cela qu'en tant qu'Ukrainiens, nous sommes tous unis vers un seul objectif, celui de remporter cette guerre, de la gagner et nous faisons tout ce qui concerne ce thème. Je suis ukrainienne, je soutiens mon pays. Je fais tout mon possible pour soutenir, pour donner un bon état d'esprit aux hommes et aux femmes qui sont sur les lignes de front, qui se battent pour notre terre, pour notre pays.''

Ce n'est pas la seule Ukrainienne qui refuse ce geste symbolique. Marta Kostyuk pense la même chose que Svitolina par rapport à ces poignées de mains avec les Russes et Biélorusses. Lors du premier tour de Roland-Garros 2023, Kostyuk avait refusé de serrer la main d'Aryna Sabalenka, la joueuse biélorusse. Le public du Grand Chelem parisien avait alors réprimandé le geste de l'Ukrainienne avec des huées et des sifflets. ''Je ne la respecte pas'', avait déclaré Kostyuk après sa défaite contre Sabalenka.

En quart de finale, c'est Elina Svitolina qui retrouve Aryna Sabalenka. Après sa défaite en 2 sets (4-6, 4-6), l'Ukrainienne serre la main de l'arbitre, mais pas celle de la Biélorusse, qui attendait au filet: ''Je ne sais pas ce qu'elle attendait [...] Ma réaction, c'était : "qu'est-ce qu'elle fait?" Ma position est très claire sur les poignées de main. Je m'attendais aussi à être sifflée. Donc il n'y avait aucune surprise.'' avait réagi Svitolina.

Dimanche soir, Elina Svitolina a encore vécu la même situation après avoir gagné en quart de finale de Wimbledon, contre Victoria Azarenka. Le public a alors hué la Biélorusse, en pensant qu'elle refusait de serrer la main de Svitolina. L'Ukrainienne a réagi ensuite en conférence de presse: ''Personnellement, je pense que les organisations des tournois doivent parvenir à communiquer sur le fait qu'il n'y aura pas de poignée de main entre les joueurs russes, biélorusses et ukrainiens. Je ne sais pas si ce n'est pas clair pour les gens. Certains ne savent pas vraiment ce qui se passe. Je pense donc que c'est la bonne chose à faire.''

Une histoire d'amour avec Gaël Monfils... et la France

Une fille, une passion commune pour le tennis, un compte commun sur les réseaux sociaux,: G.E.M.S, pour Gaël, Elina, Monfils, Svitolina. Sur le compte Instagram, on y trouve régulièrement des photos et des vidéos du couple dont une avec un certain... Roger Federer.

Les supporters français n'ont pas tardé à adopter Elina Svitolina, comme l'une des leurs: ''Je suis la dernière joueuse française qui reste'' disait l'Ukrainienne, à Roland-Garros.

''J'ai trouvé mon âme soeur dans ce sport''

Dans un entretien à deux diffusé sur la chaîne YouTube de l'ATP en août 2021, Gaël Monfils et Elina Svitolina montraient déjà toute leur complicité. Le Français était reconnaissant d'avoir cette relation : ''J'ai trouvé mon âme soeur dans ce sport.''

Malgré son beau parcours à Wimbledon, Elina Svitolina ne veut pas gêner la préparation de Gaël Monfils, avant la tournée américaine: ''Il est heureux à la maison, il me regarde avec Skaï (leur fille) et avec mes parents, tout va bien.''

Elina Svitolina n'est plus qu'à un match d'un fait inédit: une finale de Grand Chelem. A Wimbledon, son meilleur résultat est une demi-finale, en 2019. En tout cas, même après sa défaite, Iga Swiatek souhaite une victoire de l'Ukrainienne: ''Elle revient de maternité. Je crois que je vais être pour elle, oui. Surtout que nous nous apprécions en tant que personnes. Je lui ai dit, au filet, que j'espérais qu'elle gagne le tournoi.'' a t-elle déclaré en conférence de presse d'après-match. Un trophée à Wimbledon serait une récompense extraordinaire pour combler l'Ukrainienne, qui a vécu une année pleine d'émotions.