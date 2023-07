La drôle d'anecdote de Roger Federer, bloqué à l'entrée de Wimbledon

Dans une émission américaine nommée The Daily Show, Roger Federer a raconté la fois où il est resté bloqué à l'entrée de Wimbledon... car il n'avait pas sa carte de membre du All England Club, donnée notamment à tous les vainqueurs du Grand Chelem londonien.

Les histoires cocasses peuvent arriver à tout le monde, même quand on s'appelle Roger Federer. Visiblement, gagner huit fois Wimbledon n'est pas assez pour avoir un passe-droit et un accès au All England Club... lorsqu'on oublie sa carte de membre. Dans une histoire hilarante racontée il y a plusieurs mois à Trevor Noah, présentateur du Daily Show, le Suisse disait qu'il était à Londres, pour voir un docteur par rapport à l'état de son genou. Après ce rendez-vous, il avait alors décidé d'aller faire un tour à Wimbledon, pour boire du thé.

Une garde de sécurité demande alors à Roger Federer de sortir sa carte de membre, qu'il n'avait pas sur lui : ''Quand vous gagnez Wimbledon, vous devenez un membre automatiquement (du All England Club) [...] Je n'ai pas ma carte, et je me demandais où pouvais-je rentrer ?'' dit alors Roger Federer, mais la garde de sécurité, stoïque, ne cède pas, étant donné que le Suisse n'a pas sa carte de membre sur lui.

''J'ai gagné huit fois Wimbledon !''

Dans une tentative désespérée, Roger Federer, en panique, essaie alors de jouer de son statut, ce qui est inhabituel pour lui : ''Je n'arrive pas croire que j'ai dis ça et je regrette mais je l'ai regardé et j'ai dis 'j'ai gagné huit fois Wimbledon, s'il vous plaît, croyez-moi'''.

Finalement, Roger Federer arrive à entrer, grâce à l'aide d'autres gardes de sécurité, qui ont reconnu le Suisse, après lui avoir demandé un selfie.

Le Suisse n'a pas oublié cette histoire et s'en est amusé, en rappelant qu'il ne l'avait pas oublié cette fois-ci.

Carlos Alcaraz connaît cette histoire

Cette histoire de Roger Federer a refait surface dimanche avec la victoire de Carlos Alcaraz. Récent vainqueur de Wimbledon contre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial détient désormais cette carte de membre, et connaît parfaitement cette anecdote qui est arrivée à Roger Federer : ''Je sais que c'est arrivé à Federer qui avait du mal à entrer sans la carte.''

Au moins, l'Espagnol peut se servir de l'expérience de Roger Federer pour se souvenir d'une chose : s'il veut prendre le thé à Wimbledon, il ne faudra pas oublier cette fameuse carte...