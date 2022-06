Tennis: "Tout le monde a eu le Covid à Roland-Garros et on n'a rien dit", la révélation surprenante d'Alizé Cornet

Interrogée sur les forfaits de Marin Cilic et de Matteo Berrettini, tous les deux contraints de renoncer à Wimbledon après des tests positifs au Covid-19, Alizé Cornet a effectué une sortie fracassante et surprenante en conférence de presse ce mardi. La N°1 française révèle notamment une "épidémie de Covid-19 à Roland-Garros", volontairement passée sous silence par les joueurs après un "accord tacite".

Révélations fracassantes d’Alizé Cornet en cette deuxième journée à Wimbledon. Interrogée sur les forfaits de Marin Cilic et de Matteo Berrettini, contraints de quitter le Grand Chelem londonien après des tests positifs au Covid-19, la N°1 française a assuré que le virus avait largement circulé au sein des vestiaires lors de la dernière édition de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Selon elle, l’existence de ce foyer épidémique a volontairement été passé sous silence.

>> Suivez Wimbledon en direct

"Le Covid, maintenant, c’est rentré dans les mœurs. Il y a les vaccins. Il y a toujours eu des blessures et des maladies. À Roland-Garros, il y a eu une épidémie de Covid-19 et personne n'en a parlé. Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit", a lâché la Française en conférence de presse, juste après sa victoire lors du premier tour contre la Kazakhe Putintseva.

"Un accord tacite entre nous"

"Quand on voit que Krejcikova se retire (la Tchèque avait renoncé à jouer en double après un test positif au Covid-19 à Roland-Garros, ndlr) et que tout le vestiaire est malade…, a poursuivi Cornet. On a peut-être toutes eu la grippe, trois symptômes, la gorge qui gratte et on joue, tout va bien. À Roland-Garros, il y a dû avoir quelques cas et ça devait être un accord tacite entre nous. On ne va pas s’auto-tester pour se mettre dans la merde. J’ai vu des filles porter des masques parce qu'elles ne voulaient pas le refiler… Mais je n’en dirais pas plus."

Matteo Berrettini, finaliste sortant et l'un des grands favoris à la victoire finale, a déclaré forfait pour Wimbledon juste avant son entrée en lice au premier tour ce mardi, 24 heures après le forfait pour la même raison de Marin Cilic. A Londres, l'inquiétude monte, puisque Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont entraînés avec ces deux joueurs il y a quelques jours.