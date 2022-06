Wimbledon: positifs au Covid, Berrettini et Cilic se sont récemment entraînés avec Nadal et Djokovic

Outsiders à la victoire finale à Wimbledon, Marin Cilic et Matteo Berrettini ont déclaré forfait pour le tournoi après un test positif au Covid-19. Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont entraînés avec eux quelques jours plus tôt, laissant planer l'inquiétude.

Une bonne nouvelle trompeuse? Au lendemain du forfait de Marin Cilic, Matteo Berrettini a également été testé positif au Covid-19, laissant le champ libre à Rafael Nadal et Novak Djokovic dans la quête du sacre à Wimbledon. Problème, les deux favoris se sont entraînés avec les joueurs dans les derniers jours, comme le souligne la presse espagnole, visiblement inquiète pour le récent vainqueur de Roland-Garros.

Remplacé par le Suédois Elias Ymer, l’Italien a été aperçu avec Rafael Nadal jeudi dernier, comme en témoigne le selfie posté sur le compte Instagram du quatrième joueur mondial. De son côté, Novak Djokovic, toujours réticent à la vaccination, a échangé quelques balles avec Marin Cilic le même jour, sur le Centre Court.

Wimbledon déjà décimé de nombreuses têtes d'affiches

Vainqueur de Kwon dans la douleur lors de son premier tour (6-3, 3-6 6-3, 6-4), le Serbe est à la recherche d’un 21e majeur, ce qui lui permettrait de revenir à une longueur du Majorquin, qui peut encore rêver du Grand Chelem calendaire. Si le forfait d’un des deux hommes devait être annoncé, ce serait un sacré coup dur pour le tournoi, déjà privé de Medvedev, Zverev, Rublev et qui a aussi vu disparaître Hurkacz, un autre outsider au titre, en plus de Cilic et Berrettini.