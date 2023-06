Wimbledon 2023 : sur quelle chaîne regarder tout le tournoi qui se déroule à Londres ?

En ce début du mois de juillet, Wimbledon fait son grand retour. L’occasion pour les joueurs et les joueuses du circuit de se disputer un nouveau Grand Chelem. Voyons comment suivre la quinzaine dans les meilleures conditions.

La fin du tournoi de Roland Garros marque traditionnellement le début de la saison sur herbe. Avec comme point d’orgue, le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem : Wimbledon à voir sur beIN Sports. Un tournoi que le serbe Novak Djokovic a déjà remporté à 7 reprises.

En cas de nouvelle victoire sur le gazon londonien, le serbe qui vient de retrouver la place de numéro 1 mondial, pourrait égaler le nombre de victoires du suisse Roger Federer, encore considéré aujourd’hui comme le maître des lieux. Vainqueur de Nick Kyrgios en finale en 2022, Djokovic sera de nouveau le favori à sa propre succession. Mais d’autres joueurs comme Alcaraz, Medvedev ou Sinner pourraient avoir leur mot à dire. Dans le tableau féminin, les bookmakers semblent beaucoup plus indécis, bien que trois favorites se détachent : Rybakina qui a remporté l’édition 2022, Swiatek, numéro 1 mondiale et récente gagnante de Roland Garros et Sabalenka, demi-finaliste à Roland Garros et vainqueur du premier Grand Chelem de la saison en Australie. En cas de victoire sur le gazon londonien, Iga Swiatek pourrait confirmer sa domination sur le tennis féminin et conforter sa place de numéro 1 mondiale. L’an dernier, la polonaise avait été battue par Alizé Cornet dès le troisième tour.

Comment suivre Wimbledon 2033 ?

Pour cette édition 2023, c’est encore beIN SPORTS qui dispose des droits de diffusion. Via beIN, vous pourrez donc retrouver les affiches de la quinzaine, jusqu’aux finales. Si vous ne disposez pas d’un abonnement à beIN SPORTS, sachez que plusieurs offres vous permettront d’accéder aux canaux du groupe. C’est par exemple le cas de l’offre groupée RMC Sport + beIN SPORTS, proposée au tarif de 29 euros par mois avec un engagement de durée de 12 mois. Grâce à cette offre, vous pourrez accéder aux diffusions des deux groupes.

