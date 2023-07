Wimbledon: Alcaraz-Rune, des Petits As de Tarbes... au plus beau court du monde

Agés tous deux de 20 ans, l’Espagnol Carlos Alcaraz et le Danois Holger Rune vont jouer un quart de finale historique à Wimbledon ce mercredi. Depuis l’édition 2017 des Petits As, où ils avaient été partenaires de double, tout est allé très vite.

De Tarbes à Wimbledon ! Partenaires de double aux fameux Petits As en janvier 2017, Carlos Alcaraz et Holger Rune seront opposés ce mercredi sur le Centre Court de Wimbledon pour le quart de finale le plus jeune de l’histoire du Championships. Quel destin. La dernière fois qu’un match de Grand Chelem à ce stade de la compétition avait opposé deux moins de 21 ans, c’était en 2009 à l’US Open (NDLR: entre Juan Martin Del Potro et Marin Cilic). En six ans, ces deux gloutons ont avalé les obstacles à la vitesse de la lumière. L’Espagnol a pris de l’avance avec un Majeur à son actif et cette place de numéro 1 mondial que le Danois peut – paradoxalement – lui ôter.

"Carlitos" se réjouit sincèrement de retrouver de l’autre côté du filet le Scandinave. "Je suis très enthousiaste à l'idée de ce match, nous avons partagé beaucoup de bons moments par le passé, a-t-il dit en conférence de presse. Nous jouons ensemble depuis l'âge de 12 ans, nous nous connaissons très bien, même si nous ne nous sommes pas envoyés de textos cette fois-ci. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer ce match, et j'imagine qu'il l'est aussi. C'est un joueur qui montre beaucoup de passion, il aime le jeu, c'est un gars très compétitif, comme moi. Je me souviens que nous avions 12 ou 11 ans, la première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un tournoi à Majorque, au Tennis Europe U12, c'était la première fois que nous parlions un peu. Lors de ce tournoi, nous avons également joué ensemble pour la première fois, je m'en souviens très bien, c'est le premier souvenir que j'ai de Holger."

Un dernier choc à Bercy terminé prématurément

Le Danois, qui a sauvé deux balles de match au troisième tour face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, se souvenait parfaitement de ce double à Tarbes. "C’est marrant qu’on me pose cette question sur ce double. On était deux joueurs de simple et chacun défendait sa partie de terrain. On avait atteint les demi-finales si mes souvenirs sont bons." Exact, les deux prodiges avaient coincé face à deux Américains : Tony Kobat et Martin Damm, aujourd’hui respectivement 510e et… 511e à l’ATP. Saisissant de voir le nombre de jeunes laissés en bord de route une fois qu’ils se sont lancés sur le circuit.

Tous deux à un pas de leur première demi-finale sur le gazon londonien, Carlos Alcaraz et Holger Rune s’étaient déjà croisés à Milan en 2021, au Masters Next Gen et surtout à l’Accor Arena de Bercy en novembre dernier. Victime d’une déchirure d’un muscle oblique, l’Espagnol avait abandonné à 6-3, 6-6. Et Rune avait empoché son premier Masters 1000 deux jours plus tard face à Novak Djokovic. Les destins de ses deux jeunes loups du circuit sont incroyablement liés…