EN DIRECT - Wimbledon: Djokovic, Swiatek, Garcia... Suivez le premier tour en live

Comme le veut la tradition, le tenant du titre ouvre le bal sur le court central à Wimbledon. Sept fois vainqueur sur le gazon londonien, dont les quatre derniers trophées, Novak Djokovic sera opposé à l'Argentin Pedro Cachin à 14h30.

Chez les dames, la numéro un mondiale Iga Swiatek, qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Londres, ouvrira la journée sur le court n°1 face à la Chinoise Lin Zhu. Sur le court n°3, Caroline Garcia, tête de série numéro 5, affronte l'Américaine Katie Volynets en deuxième match. Onze autres Tricolores seront sur les courts.

Court Central

(à partir de 14h30)

Pedro Cachin (ARG) - Novak Djokovic (SER/n°2)

Venus Williams (USA) - Elina Svitolina (UKR)

Jannik Sinner (ITA/n°8) - Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Court 1

(à partir de 14 heures)

Iga Swiatek (POL/n°1) - Lin Zhu (CHN)

David Goffin (BEL) - Nick Kyrgios (AUS/n°30)

Sofia Kenin (USA) - Coco Gauff (USA/n°7)

Court 2

(à partir de 12 heures)

Jessica Pegula (USA/n°4) - Lauren Davis (USA)

Laurent Lokoli (FRA) - Casper Ruud (NOR/n°4)

Katie Swan (GBR) - Belinda Bencic (SUI/n°14)

Quentin Halys (FRA) - Dan Evans (GBR/n°27)

Court 3

(à partir de 12 heures)

Andrey Rublev (RUS/n°7) - Max Purcell (AUS)

Katie Volynets (USA) - Caroline Garcia (FRA/n°5)

Jodie Burrage (GBR) - Caty McNally (USA)

Yannick Hanfmann (ALL) - Taylor Fritz (USA/n°9)

Court 12

(à partir de 12 heures)

Diane Parry (FRA) - Harriet Dart (GBR)

Michael Mmoh (USA) - Félix Auger-Aliassime (CAN/n°11)

Denis Shapovalov (CAN/n°26) - Radu Albot (MOL)

Shuai Zhang (CHN) - Donna Vekic (CRO/n°20)

Court 18

(à partir de 12 heures)

Veronika Kudermetova (RUS/n°12) - Kaia Kanepi (EST)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Hubert Hurkacz (POL/n°17)

Daria Kasatkina (RUS/n°11) - Caroline Dolehide (USA)

(pas avant 17h30)

Emil Ruusuvuori (FIN) - Stan Wawrinka (SUI)

Court 4

(à partir de 12 heures)

Nadia Podoroska (ARG) - Tereza Martincova (RTC)

Corentin Moutet (FRA) - Richard Gasquet (FRA)

Rebeka Masarova (ESP) - Mayar Sherif (EGY/n°31)

Lloyd Harris (AFS) - Grégoire Barrère (FRA)

Court 5

(à partir de 12 heures)

Barbora Strycova (RTC) - Maryna Zanevska (BEL)

Maximilian Marterer (ALL) - Borna Gojo (CRO)

Mikael Ymer (SUE) - Alex Molcan (SVQ)

Marie Bouzkova (RTC/n°32) - Simona Waltert (SUI)

Court 6

(à partir de 12 heures)

Sebastian Baez (ARG) - Tomas Barrios Vera (CHI)

Martina Trevisan (ITA) - Sara Sorribes Tormo (ESP)

Qinwen Zhang (CHN/n°24) - Katerina Siniakova (RTC)

Tomas Etcheverry (ARG/n°29) - Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Court 7

(à partir de 12 heures)

Luca Van Assche (FRA) - Aslan Karatsev (RUS)

Marketa Vondrousova (RTC) - Peyton Stearns (USA)

Miomir Kecmanovic (SER) - Diego Schwartzman (ARG)

Camila Osorio (COL) - Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Court 8

(à partir de 12 heures)

Alicia Parks (USA) - Anna-Lena Friedsam (ALL)

Lesia Tsurenko (UKR) - Claire Liu (USA)

Dominik Koepfer (ALL) - Oscar Otte (ALL)

Benjamin Bonzi (FRA) - Harold Mayot (FRA)

Court 9

(à partir de 12 heures)

Jordan Thompson (AUS) - Brandon Nakashima (USA)

Storm Hunter (AUS) - Xinyu Wang (CHN)

Aleksandar Vukic (AUS) - Daniel Altmaier (ALL)

Court 10

(à partir de 12 heures)

Cristina Bucsa (ESP) - Kamilla Rakhimova (RUS)

Jeffrey John Wolf (USA) - Enzo Couacaud (FRA)

Roman Safiullin (RUS) - Roberto Bautista Agut (ESP/n°20)

Court 14

(à partir de 12 heures)

Lorenzo Musetti (ITA/n°14) - Juan Pablo Varillas (PER)

Kateryna Baindl (UKR) - Leylah Fernandez (CAN)

Elise Mertens (BEL/n°28) - Viktoria Hruncakova (SVQ)

Borna Coric (CRO/n°13) - Guido Pella (ARG)

Court 15

(à partir de 12 heures)

Yue Yuan (CHN) - Victoria Azarenka (BIE/n°19)

Liam Broady (GBR) - Constant Lestienne (FRA)

Alexander Bublik (KAZ/n°23) - Mackenzie McDonald (USA)

(pas avant 18h30)

Anett Kontaveit (EST) - Lucrezia Stefanini (ITA)

Court 16

(à partir de 12 heures)

Linda Fruhvirtova (RTC) - Petra Martic (CRO/n°30)

John Isner (USA) - Jaume Munar (ESP)

Yoshihito Nishioka (JAP/n°24) - Daniel Galan (COL)

(pas avant 18h30)

Sloane Stephens (USA) - Rebecca Peterson (SUE)

Court 17

(à partir de 12 heures)

Ana Bogdan (ROU) - Liudmila Samsonova (RUS/n°15)

Magda Linette (POL/n°23) - Jill Teichmann (SUI)

Jan Choinski (GBR) - Dusan Lajovic (SER)

Danielle Collins (USA) - Julia Grabher (AUT)