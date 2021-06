Wimbledon en direct: Plusieurs Français sur les courts

Après avoir affronté Rafael Nadal à Roland-Garros, Richard Gasquet n'en finit plus d'affronter les légendes. Jeudi, il croisera la route de Roger Federer. Il s'agira de leur 21e match, leur troisième sur le gazon anglais. Lors de la demi-finale, en 2007, le Suisse l'avait emporté 7-5 6-3 6-4. Sur les dix dernières rencontres, le Français n'a pas remporté le moindre set.

"On se connait très très bien. Il n’y a aucun secret dans son jeu, lui aussi me connait par coeur. Il est toujours le favori quoiqu’il arrive, encore plus ici. Je suis heureux d'avoir pu gagner ce match-là, ça n’a pas été facile, je me suis encore blessé il y a dix jours. Je n’ai quasiment pas joué depuis. Ce n’était pas facile pour moi de gagner. J’ai envie de profiter de jouer Federer encore une fois. J’ai joué Nadal à Roland-Garros, je peux jouer Federer ici, c’est fabuleux pour moi. J’ai eu des périodes compliquées. Je suis heureux de pouvoir le rejouer sur le plus grand court du monde. Il n’y a qu’un Federer, il n’y en aura pas deux, surtout avec son jeu, sa technique, ce qu’il dégage sur le court. On ne verra plus jamais ça. J’ai joué toute ma carrière avec lui. C’est un joueur inimaginable."