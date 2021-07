Wimbledon en direct: Federer-Gasquet, un duel alléchant

Bonjour à tous et à tous ! Bienvenue sur le live RMC Sport pour suivre cette quatrième journée sur le gazon londonien de Wimbledon. Un jeudi marqué par l'entrée dans ce deuxième tour de plusieurs têtes de série, notamment Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Autre duel très attendu entre deux spécialistes du revers à une main, Roger Federer et Richard Gasquet.