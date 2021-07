WImbledon en direct: Federer rêve d'un neuvième sacre

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live RMC Sport dédié à cette sixième journée de Wimbledon. Un samedi marqué par la suite du troisième tour. Pour rappel, il n'y a plus aucun français en lice en simple. Après la qualification sans trembler de Novak Djokovic ce vendredi, Roger Federer, Alexander Zverev et Daniil Medvedev vont aussi tenter, à leur tour, de se qualifier pour la deuxième semaine sur le gazon londonien.