Wimbledon en direct: la fin du 8e de Medvedev et les quarts de finale dames au programme

Huitièmes de finale hommes

Novak Djokovic (SER, n°1) bat Cristian Garin (CHI, n°17): 6-2, 6-4, 6-2

Roger Federer (SUI, n°6) bat Lorenzo Sonego (ITA, n°23): 7-5, 6-4, 6-2

Félix Auger-Aliassime (CAN, n°16) bat Alexander Zverev (ALL, n°4): 6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4

Marton Fucsovics (HON) bat Andrey Rublev (RUS, n°5): 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3

Denis Shapovalov (CAN, n°10) bat Roberto Bautista Agut (ESP, n°8): 6-1, 6-3, 7-5

Matteo Berrettini (ITA, n°7) bat Ilya Ivashka (BLR): 6-4, 6-3, 6-1

Karen Khachanov (RUS, n°25) bat Sebastian Korda (USA): 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8

Huitièmes de finales dames

Angelique Kerber (ALL, n°25) bat Cori Gauff (USA, N°20): 6-4, 6-4

Ashleigh Barty (AUS, n°1) bat Barbora Krejcikova (RTC, n°14): 7-5, 6-3

Ajla Tomljanovic (AUS) bat Emma Raducanu (GBR): 6-4, 3-0 ab.

Ons Jabeur (TUN, n°21) bat Iga Swiatek (POL, n°7): 5-7, 6-1, 6-1

Aryna Sabalenka (BLR, n°2) bat Elena Rybakina (KAZ, n°18): 6-3, 4-6, 6-3

Karolina Pliskova (RTC, n°8) bat Liudmila Samsonova (RUS): 6-2, 6-3

Karolina Muchova (RTC, n°19) bat Paula Badosa (ESP, n°30): 7-6, 6-4

Viktorija Golubic (SUI) bat Madison Keys (USA, n°23): 7-6, 6-3