Wimbledon: positif au Covid-19, Matteo Berrettini déclare forfait avant son entrée en lice

Wimbledon perd l'un des ses plus sérieux prétendants à la victoire finale avant même son entrée en lice. L'Italien Matteo Berrettini, finaliste l'an dernier et qui faisait partie des favoris de cette édition, a annoncé mardi son forfait pour le Grand Chelem londonien en raison d'un test positif au covid.

"C'est avec le coeur brisé que j'annonce devoir me retirer de Wimbledon en raison d'un test positif au covid-19", a écrit le joueur de 26 ans, qui venait de remporter deux tournois coup sur coup sur gazon, ceux de Stuttgart et du Queen's, sur Instagram. Il devait initialement défier le Chilien Cristian Garin sur le court N°1 en début d'après-midi ce mardi.

Invaincu depuis son retour à la compétition début juin

L'Italien, actuel N°11 mondial, avait échoué en finale de Wimbledon l'an dernier contre Novak Djokovic (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Berrettini a été absent pendant trois mois entre mars et juin et avait manqué toute la saison sur terre battue à cause d'une blessure à la main droite. Depuis son retour à la compétition, il était invaincu sur gazon grâce à ses deux titres à Stuttgart et au Queen's. Le voilà freiné dans son excellente dynamique.