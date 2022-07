EN DIRECT - Wimbledon: suivez la finale historique entre Ons Jabeur et Elena Rybakina

Récente 2e joueuse mondiale derrière l'intouchable Iga Swiatek, Ons Jabeur (27 ans) a déjà marqué l'histoire du tennis en atteignant ce rang, devenant la joueuse africaine la mieux classée de l'histoire. Mais la Tunisienne en veut plus et souhaite devenir la première joueuse nord-africaine à soulever un trophée du GC. Pour atteindre la finale, Jabeur s'est successivement débarrassée de Mirjam Björklund, Katarzyna Kawa, Diane Parry, Elise Mertens, Marie Bouzková et Tatjana Maria. Avant ce Wimbledon 2022, Jabeur ne s'était jamais hissée plus haut que les quarts d'un tournoi du GC avec l'édition 2020 de l'Open d'Australie.