WTA: Garcia en finale de Cincinnati, "personne ne s'y attendait!"

La Française, 35e mondiale, a dû s'extirper des qualifications pour se hisser jusqu'en finale.

"Personne ne s'y attendait, c'est sûr !" Caroline Garcia, première joueuse à atteindre la finale d'un WTA 1000 à Cincinnati, savourait son exploit après sa qualification aux dépens d'Aryna Sabalenka, qui accrédite son retour à son meilleur niveau, à neuf jours de l'US Open.

"C'est génial. C'est ma première finale d'un WTA 1000 après tant d'années", s'est encore exclamé la Française de 28 ans, qui a remporté ses deux premières à Wuhan et Pékin en 2017, avant d'atteindre les demi-finales du Masters à Singapour.

"En venant des qualifications, vous ne vous attendez pas vraiment à être en finale"

"Cette fois, c'est très différent, car évidemment, en venant des qualifications, vous ne vous attendez pas vraiment à être en finale. C'est un long chemin à parcourir. Je n'étais pas très loin du tableau principal. J'ai demandé une wild-card, je ne l'ai pas eue. Il y avait beaucoup de bonnes joueuses, des Américaines. Donc c'était un match à la fois, en essayant de m'améliorer tout au long du tournoi", a expliqué Garcia.

La 35e mondiale qui a battu 6-2, 4-6, 6-1, Sabalenka a dû faire aussi face à des conditions difficiles, puisque le match a été interrompu à deux reprises, d'abord durant 2h30, puis 1h30 supplémentaire.

"Le scénario d'aujourd'hui était tout simplement incroyable. On ne sait jamais quand on va revenir. C'était une longue attente, et durant ce temps-là vous ne savez jamais ce que vous êtes censé faire, donc c'était dur. Je suis très contente de la façon dont j'ai préparé mon retour sur le court à 3-1 (au dernier set, ndlr). J'étais vraiment prête pour chaque point. Cela a fait la différence", a-t-elle dit.

"On ne vous donne pas toujours une heure de reprise du jeu. Vous essayez de manger un petit quelque chose mais pas trop. Il suffit de se reposer et de lire, puis de parler avec l'entraîneur pour voir ce que nous pouvons améliorer, ce que j'ai fait de bien", a-t-elle ajouté.

Face à Kvitova, "la plus agressive l'emportera probablement"

Garcia, qui s'est fait bander l'avant-bras gauche au deuxième set, ne s'est pas étendue sur l'origine de sa gêne.

"Je ne sais pas ce qui se passe avec mon bras. Il y a une longue liste de choses bizarres qui se sont produites depuis le début de l'année... Je vais essayer de gérer ça du mieux que je peux, mais je suis sûre que ça va tenir", a-t-elle affirmé.

Face à Kvitova, Garcia estime "la plus agressive l'emportera probablement".

"Une finale, c'est le match que vous attendez avec impatience. C'est un grand défi pour moi de jouer contre Petra. Je vais essayer de continuer de jouer à ma façon du mieux que je peux", a-t-elle conclu.