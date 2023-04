Tennis: absente depuis l'affaire Peng Shuai, la Chine de retour dans le circuit féminin WTA

La WTA, le circuit professionnel de tennis féminin, absente de Chine depuis l'affaire Peng Shuai en 2021, va faire son retour en septembre dans ce pays, a annoncé jeudi l'organisation dans un communiqué.

Peng Shuai n'est pas réapparue sur les courts et en-dehors de son pays, mais la WTA passe désormais outre. Les organisateurs du circuit féminin professionnel de tennis ont annoncé, ce jeudi 13 avril, le retour de tournois internationaux en Chine à partir de septembre 2023.

La WTA avait décidé en 2021 de ne plus organiser de tournois en Chine en réaction à la disparition pendant plusieurs semaines de la joueuse chinoise Peng Shuai, après que celle-ci eut accusée un haut dirigeant chinois d’un rapport sexuel "forcé" lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Depuis, Peng Shuai a notamment pris la parole dans une interview accordée à L'Équipe, mais elle n'a pas repris la compétition.

"Après 16 mois de suspension des compétitions de tennis en Chine et des efforts soutenus pour atteindre nos objectifs initiaux, la situation n'a montré aucun signe de changement, déplore la WTA dans un communiqué. Nous avons conclu que nous ne parviendrons jamais à atteindre pleinement ces objectifs, et ce sont nos joueurs et nos tournois qui, en fin de compte, paieront un prix extraordinaire pour leurs sacrifices. Pour ces raisons, la WTA lève sa suspension de l'organisation de tournois en République populaire de Chine et reprendra les tournois en Chine en septembre prochain".

"Nous sommes restés en contact avec des proches de Peng Shuai"

"Avec la suspension, nous avons perdu notre capacité à fournir aux femmes de la région des opportunités de progresser professionnellement grâce au tennis et d'être des modèles pour les générations futures, ajoute la WTA. Nous n'avons pas pu atteindre tous nos objectifs, mais nous sommes restés en contact avec des proches de Peng et nous sommes assurés qu'elle vit en sécurité avec sa famille à Pékin. Nous avons également reçu l'assurance que les joueurs et le personnel de la WTA opérant en Chine seront en sécurité et protégés pendant leur séjour dans le pays. La WTA prend cet engagement au sérieux et tiendra toutes les parties responsables".

Le communiqué de la WTA se conclut par une nouvelle marque de soutien à l'égard de Peng Shuai: "Peng ne peut être oublié au cours de ce processus. Il est important que notre engagement renouvelé en Chine garantisse la sécurité de Peng et de toutes les femmes athlètes qui bénéficieront de notre retour à la compétition et des opportunités offertes par le tennis. Il est essentiel que les voix des femmes soient entendues lorsqu'elles s'expriment. La WTA continuera à défendre Peng et la promotion des femmes dans le monde entier".

Classée n°14 mondiale en 2011, Peng Shuai, 37 ans, n'a plus joué sur le circuit international depuis 2020. Après sa disparition en 2021, Peng Shuai a pris la parole en février 2022 pour déclarer notamment qu'elle n'a "jamais disparu" et annoncer sa retraite sportive. La lauréate en double de Wimbledon et Roland-Garros avait accusé l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d’un rapport sexuel "forcé" lors d'une relation qui a duré plusieurs années.