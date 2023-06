Tennis: le tournoi de Monterrey passe en catégorie supérieur pour mieux rémunérer les joueuses

Le tournoi féminin de Monterrey (Mexique) passera de la catégorie WTA 250 à 500 en 2024 dans le cadre de la restructuration du circuit féminin visant à mieux rémunérer les joueuses.

Le tournoi féminin de Monterrey, au Mexique, changera de catégorie en 2024, passant d'un WTA 250 à 500, ont annoncé mardi en conférence de presse le circuit féminin de tennis et les organisateurs de l'événement. "L'Open de Monterrey deviendra un événement WTA 500 en 2024" après 15 éditions, a indiqué le directeur général de la WTA, Steve Simon, dans une vidéo projetée lors de cette conférence de presse organisée dans la ville hôte.

Quant au directeur général du tournoi, Hernan Garza, il a annoncé que la dotation passerait à 920.000 dollars (840.000 euros) grâce à ce changement de catégorie, contre 235.000 dollars (214.000 euros) en 2023. Le prochain tournoi de Monterrey se déroulera du 19 au 25 août 2024, une semaine avant l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem.

Cette requalification fait partie d'une restructuration du circuit WTA visant à mieux rémunérer les joueuses, bien moins dotées que les hommes, en passant notamment de 13 à 17 événements WTA 500 en 2024.

La catégorie WTA 500 est la troisième la plus importante, derrière le Grand Chelem et la catégorie WTA 1000, et devant les catégories WTA 250 et 125. Le chiffre indique le nombre de points au classement remportés par la vainqueure du tournoi (les épreuves du Grand Chelem rapportant 2.000 points).

Épisode 164 : Djokovic ultra favori, Alcaraz gros outsider, les chances françaises... En route pour Wimbledon 2023 ! 35:05

La première lauréate du tournoi de Monterrey version 250 fut la Française Marion Bartoli, et la dernière, la Croate Donna Vekic. La plus titrée restera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.