Route du Rhum: Jean-Pierre Dick triomphe dans la catégorie "Rhum Mono"

Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick a remporté dans la nuit de vendredi à samedi la Route du Rhum dans la catégorie "Rhum Mono". Un succès qui manquait à son immense palmarès.

Un peu plus de deux semaines en mer pour un très grand bonheur. A 57 ans, Jean-Pierre Dick a remporté ce samedi matin à Pointe-à-Pitre la 12e édition de la Route du Rhum en catégorie "Rhum Mono" à bord de son "JP 54 Notre Méditerranée - Ville de Nice". Il a coupé la ligne d’arrivée à 4h 12min et 51sec (heure de Paris) après 16 jours, 13 heures, 57 minutes et 51 secondes en course.

Déjà quadruple vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2003, 2005, 2011, 2017), et double vainqueur de la Barcelona World Race (2008, 2011), le skippeur de Nice enrichit son immense palmarès avec cette victoire en solitaire. Après une magnifique carrière de coureur au large couronnée de succès et une pause de quatre ans, il avait décidé de revenir sur La Route du Rhum avec de grosses ambitions. Et c’est donc avec le sentiment du devoir accompli qu’il a retrouvé ses proches à son arrivée en Guadeloupe.

"Cette course est magique"

"Je suis très fier, a-t-il réagi. Pour moi, ce Rhum était important parce que je n’avais pas gagné de grande course océanique en solitaire et là c’est fait. On me disait que j’étais le spécialiste du double. Là j’ai montré aussi qu’en solitaire, je sais faire quelque part. ça me fait vraiment plaisir de gagner aujourd’hui. (…) Cette course est tout de même magique. Je suis très fier d’avoir mis mon nom sur les tablettes de cette édition. Le bateau est génial ! C’est un grand bonheur."

Pour rappel, la victoire est revenue chez les Ultim à Charles Caudrelier, vainqueur de la course transatlantique en solitaire en un temps record de 6 jours 19 heures et 47 minutes. Thomas Ruyant (LinkedOut) s’est lui dans la catégorie Imoca, alors qu’Erwan Le Roux (Koesio) a triomphé dans la catégorie Ocean Fifty.