Trophée Jules Verne: le Maxi Edmond de Rothschild lancé pour un record autour du monde

Barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier, le trimaran volant Maxi Edmond de Rothschild est parti ce dimanche en quête du record du tour du monde en équipage.

Le trimaran volant Maxi Edmond de Rothschild, barré par les navigateurs Franck Cammas et Charles Caudrelier, vainqueur de la dernière route du Rhum, s'est élancé ce dimanche en quête du record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne). L'équipage, parti de Lorient dans la matinée, espère faire mieux que le temps établi par Francis Joyon en 2017 (40 j 23 h 30 min 30 s).

"On est impatient ! On ne part pas sur un petit record. Cela annonce une belle aventure. Depuis plusieurs semaines, on surveille la météo. La fenêtre est atypique. Les prévisions dans l'hémisphère nord sont très bonnes, mais on sera plus dans l'inconnu dans l'hémisphère sud. On a un bateau plus rapide que celui de Francis. C'est la météo qui va décider", a expliqué Charles Caudrelier. Le Maxi Edmond de Rothschild a franchi la ligne de départ au large d'Ouessant (Finistère) à 14h09, heure française.

Des premières tentatives en 2020 et 2021

Caudrelier est co-skipper du voilier avec Franck Cammas. Le duo sera accompagné de quatre marins d'expérience : David Boileau, Erwan Israël, Morgan Lagravière et Yann Riou. L'équipage se tenait prêt à partir depuis le 22 décembre et jusqu'au début du mois de mars. "Il faut oser à un moment. On a un peu plus de 60% de chances de faire un bon temps dans l'Atlantique. Et après, s'il n'y a rien, on peut encore revenir et disposer d'une dernière cartouche pour s'élancer", a indiqué le dernier vainqueur de la Route du Rhum. Pour battre le record de l'IDEC Sport de Francis Joyon, il est impératif d'être à l'Équateur en 5 jours et en environ 12 jours au cap de Bonne-Espérance.

L'équipage du Maxi Edmond de Rothschild avait déjà tenté de s'emparer du Trophée Jules-Verne en 2020 et 2021, mais avait dû abandonner à deux reprises après des avaries. "Pour le moment, on n'a pas réussi à faire plus de 15 ou 20 jours dans les mers du Sud en gardant le bateau en bon état. La fiabilité, ça va être peut-être le point clef de ce tour du monde", a estimé Caudrelier. Le Trophée Jules Verne consiste à couper la ligne de départ définie par une ligne reliant le phare de Créac'h sur l'île d'Ouessant et le Phare du Cap Lizard, faire le tour du monde en laissant à bâbord le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn et recouper la ligne au large d'Ouessant en sens inverse. Le tout premier Trophée Jules Verne a été remporté par le navigateur Bruno Peyron en 79 jours en 1993.