Voile: de nouveaux témoignages contre Kevin Escoffier, accusé d'agression sexuelle

Le Canard Enchainé diffuse quatre nouveaux témoignages accusant le skipper Kevin Escoffier de harcèlement sexuel. Ce dernier fait actuellement l’objet d’un signalement au ministère et à la justice pour des faits de violences sexuelles en marge de la course Ocean Race.

Les langues se délient à propos de Kévin Escoffier. Dans son édition de ce mercredi, Le Canard Enchainé diffuse quatre témoignages accusant le skipper de harcèlement et d’agressions sexuelles. Ces prises de parole interviennent quelques jours après le signalement du navigateur par la Fédération française de voile devant le ministère des Sports, puis devant la justice pour des faits présumés d’agression sexuelle en marge de la course The Ocean Race.

Envois de messages à caractère sexuel

Alors qu’il barrait l’équipage d’Holcim-PRB, le rescapé du dernier Vendée Globe (sauvé par Jean Le Cam après le naufrage de son bateau dans l'Atlantique sud en décembre 2020) avait annoncé son retrait soudain en raison d’un "incident présumé" (mention qu’il avait ensuite retirée) le 15 mai dernier. Cet incident ferait référence à une soirée à Newport aux Etats-Unis pendant une escale de la course. Elle impliquerait une jeune femme, attachée de presse, qui n’a pas porté plainte. Mais la scène, publique, a mis en alerte la Fédération française de voile et son président Jean-Luc Denéchau, qui a décidé d’effectuer ce signalement au ministère des Sports. Il est allé plus loin mardi en saisissant le procureur de la République de Paris.

C’est dans ce contexte que Le Canard Enchainé dévoile ces nouveaux récits de trois femmes et un homme, sous couvert d’anonymat. Ces personnes révèlent notamment des envois des messages, de photos et de vidéos à caractère sexuel.

"Nous n’avions pas conscience que d’autres filles pouvaient avoir possiblement vécu du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles, confie une des femmes dans le journal satirique. Par solidarité pour la ou les victimes et pour que les comportements masculins changent dans ce sport, j’ai décidé d’apporter mon témoignage." Le Canard enchaîné assure s’être procuré des preuves de ces nouvelles allégations.

Le marin de 44 ans s’était exprimé dans Ouest-France la semaine dernière en disant se tenir à disposition de toutes les institutions. Il n’avait donné aucun détail des faits. "Non, je n’ai pas envie de donner ma version dans la presse, a-t-il déclaré. Je ne peux pas. Aujourd’hui je n’ai pas reçu d’appel, de mail, de sollicitations de la Fédération française de Voile, ou de World Sailing, la fédération internationale. Et à ce jour, il n’y a toujours pas de témoignage. Ne serait-ce que par respect pour tous les protagonistes de cette affaire, et dans un incident comme ça, je considère que je n’ai pas à donner ma perception, mon témoignage, ou raconter des faits, par voie de presse. Je réserverai ça aux institutions sportives quand elles me le demanderont. Et c’est pour ça, aussi, que j’ai pris la décision de débarquer jusqu’à la fin de The Ocean Race. Pour être à disposition des institutions".