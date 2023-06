Voile: accusé de comportement inapproprié avec une jeune femme, Escoffier va faire l'objet d'un signalement au ministère des Sports

Le skipper du Team Holcim-PRB Kevin Escoffier aurait eu un comportement inapproprié avec une jeune femme à l'occasion d'une soirée qui se déroulait lors d'une escale sur The Ocean Race.

Le retrait du skipper français Kevin Escoffier (Team Holcim-PRB) sur The Ocean Race n’était peut-être pas si innocent. "J’ai décidé de quitter mes fonctions de skipper jusqu’à la fin de cette édition", annonçait le navigateur la veille, sur Instagram. Dans sa version originale, la publication était assortie de cette justification qui tenait en deux mots: Kevin Escoffier évoquait ainsi un "incident présumé", là où l’organisation de la course s’en tenait à des "raisons personnelles" pour expliquer cette désertion. La référence à cet "incident présumé" a depuis été supprimée par l’intéressé, mais elle a soulevé un certain nombre d’interrogations dans le milieu de la voile.

Denéchau: "Des comportements qui ne peuvent être tolérés"

"J’ai pris connaissance de tout cela cette nuit et j’avoue avoir été étonné par la dissonance entre le communiqué de presse du Team Holcim-PRB et le message sur le compte Instagram de Kevin Escoffier qui parlait d’un incident présumé, a confié au Télégramme le président de la FFVoile Jean-Luc Denéchau. J’ai donc passé un certain nombre de coups de fil qui me conduisent à penser que l’incident présumé évoqué par le skipper est en fait un comportement inapproprié qu’il aurait eu envers une jeune femme lors d’une soirée à Newport." Sans entrer dans les détails, le président de la FFVoile a tout de même évoqué "un comportement inapproprié" qu'il aurait eu avec une jeune femme, "des comportements qui ne peuvent être tolérés".

Ces faits présumés, qui ont été portés à la connaissance du président de la FFVoile, ont été jugés suffisamment graves par ce dernier pour qu’ils fassent l’objet d’un signalement auprès du ministère des Sports la semaine prochaine, même si les circonstances restent à déterminer. "C’est encore flou", a reconnu Jean-Luc Denéchau,qui promet néanmoins "la plus grande fermeté" si ces faits venaient à être avérés. "Je me réserve aussi la possibilité de prendre des mesures conservatoires et/ou d’ouvrir une procédure disciplinaire selon les preuves tangibles que l’on pourra me faire parvenir", a-t-il prévenu. La Fédération internationale de voile aurait été saisie.