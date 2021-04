Equipe de France de volley: Bernardo Rezende, meilleur entraîneur de l'histoire, tout proche de signer

Le Brésilien Bernardo Rezende, au palmarès exceptionnel, devrait devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley, comme indiqué par L'Équipe et confirmé par RMC Sport.

Les Bleus vont vraisemblablement être dirigés par le meilleur entraîneur du monde. Bernardo Rocha de Rezende, dit Bernardinho, est sur le point de rejoindre l'équipe de France masculine de volley, selon une information de L'Équipe que RMC Sport est en mesure de confirmer ce samedi. Il va, sauf coup de théâtre, succéder à Laurent Tillie après les Jeux olympiques de Tokyo programmés cet été du 23 juillet au 8 août.

Selon nos sources, il ne reste plus que quelques détails à régler. La Fédération française de volley-ball (FFVB) a obtenu l'accord de l'entraîneur brésilien, qui doit encore composer son staff. Il est appelé à mener les Français jusqu'aux JO de Paris 2024.

L'annonce officielle devrait être faite dans les prochains jours. Contacté par RMC Sport, Éric Tanguy, le président de la FFVB, n'a pas souhaité s'exprimer.

Deux fois médaillé d'or aux JO

Le palmarès de Bernardo Rezende est immense. Il a décroché deux fois la médaille d'or aux Jeux olympiques, en 2004 et 2016, à la tête de l'équipe nationale masculine du Brésil, dont le capitaine n'est autre que son fils Bruno.

Sur le même sujet JO 2020: Laurent Tillie explique comment il va concilier les Bleus avec son nouveau club

Avec cette même sélection, Bernardinho est aussi allé chercher trois championnats du monde, deux coupes du monde et huit ligues mondiales entre 2001 et 2010. En ajoutant aussi ses performances avec la sélection féminine, l'homme de 61 ans, ancien passeur durant sa carrière de joueur, a pu glaner plus d'une vingtaine de titres majeurs au cours de sa carrière. Il est aujourd'hui à la tête de l'équipe féminine de Flamengo.