Ligue A: Narbonne entame un nouveau cycle pour sa quête de titres

Avant l’ouverture de la Ligue A masculine de volley (LAM), vendredi 30 septembre, RMC Sport vous propose un tour de France des clubs. Après Tourcoing, direction Narbonne : si le club audois a passé un été agité, aux portes de la relégation à cause d’un déficit financier, les Centurions aspirent aujourd’hui à poursuivre sur la voie du succès et à confirmer leur titre européen en Challenge Cup. Le président Jérémie Ribourel espère commencer la saison sous de meilleurs auspices.

L'équipe

"Le groupe qui a fini la saison précédente était en fin de cycle après trois-quatre ans de présence, confie le président Jérémie Ribourel. Nous avions la volonté de changer sensiblement l’équipe. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons construit avec coach Falasca avec des joueurs d’un profil sensiblement différent aux précédents. On souhaitait donner un nouvel esprit, un nouvel élan. Une grosse partie du recrutement avait été réalisé avant les péripéties financières avec la DNACG. Mais cela a été compliqué pour le boucler. Les relations techniques entre notre passeur Danilo Gelinski et notre pointu fonctionnent déjà très bien."

Les joueurs à suivre

"On est fier de notre central Quentin Jouffroy, se réjouit le patron audois. Il a remporté la VNL avec l’équipe de France cet été puis a été sélectionné pour les Mondiaux, en septembre. C’est vraiment la grande fierté de Narbonne. Pendant ces deux mois avec l’équipe de France il a montré ses capacités et a emmagasiné une expérience qui va lui servir aux côtés du central bulgare pour les moments chauds de la saison.

On est aussi particulièrement satisfait d’avoir recruté le pointu italien Luca Vettori. C’est le successeur de Rafael Araujo à la pointe de l’attaque. C’est un pointu d’expérience, physique avec ses deux mètres et de la régularité. Sa venue est une belle marque de l’attractivité du club car c’est rare d’avoir un joueur italien en France. Ils restent plutôt chez eux ou jouent dans les autres grands championnats européens."

Les problèmes financiers

"Ils sont réellement derrière nous malgré la surveillance accrue de la DNACG à qui nous devons rendre régulièrement des comptes, explique le président Ribourel. Ce sont les problèmes classiques d’un club qui a rencontré une crise de croissance et s’est pris de plein fouet la crise sanitaire lors des deux dernières années. Je n’étais pas étonné qu’on rencontre ces problèmes. Notre modèle économique se met en place d’année en année. Cela prendra du temps car il faut se donner du temps pour monter en puissance avec notre public, nos abonnés et nos sponsors privés. La campagne de sponsoring a très bien fonctionné. Ces problèmes sont derrière nous. Le projet de SAS est dans nos têtes mais on ne va pas se presser. On a appris qu’il ne faut rien faire dans la précipitation."

Les objectifs

"Etre champion d’Europe après avoir gagné la Challenge Cup nous met la pression pour réaliser une bonne saison, avoue le patron audois. On veut continuer à installer Narbonne dans le haut du panier du volleyball français. Donc on a une énorme pression. Pour autant notre seule ambition est d’aller chercher un autre titre."

Le premier match contre Poitiers

"Après une saison précédente très compliquée, Poitiers semble s’être bien rétabli. On les a vus en match de préparation. Notre effectif est prêt à en découdre. Maintenant, gagner à Poitiers serait une très belle performance avant de recevoir Tourcoing dans notre salle."