Volley: Narbonne garde un statut d'association pour sauver sa place en Ligue A

Les Centurions de Narbonne passent mercredi 17 août en conciliation devant le CNOSF pour espérer rester parmi l’élite. Pour cela, le président du club audois a décidé de repousser la création du club en société anonyme simplifiée (SAS).

Retour à la case départ pour les Centurions de Narbonne. Après deux présentations de budget retoqués par la DNACG et une rétrogradation en 3e division, le président du club audois Jérémie Ribourel a décidé de conserver le statut juridique d’association pour tenter de sauver finalement sa place parmi l’élite. Le club ne changera pas d’entité juridique en passant en Société Anonyme Simplifiée (SAS), comme prévu à l’intersaison. M. Ribourel le confirmera lors de la conciliation du CNOSF, ce mercredi par visio-conférence. Le patron du club vainqueur d’une coupe d’Europe ce printemps (la Challenge Cup) souhaitait passer en SAS pour changer de dimension économique même si la conservation du statut d’association était une des préconisations de l’instance financière.

La SAS attendra donc au moins un an : "Le projet de SAS n’est pas définitivement abandonné mais repoussé à plus tard, insiste le président Ribourel auprès de RMC Sport. On avait créé un trop gros déficit pour mettre en place cette société anonyme. C’était trop. On va rester une association mais on veut négocier la location de la salle. On ne peut pas nous plomber avec cette nouvelle salle. Chacun doit prendre ses responsabilités."

Le club résident de la Narbonne Arena souhaite voir ainsi diminuer substantiellement la location de la nouvelle salle. Les 21 matchs de la précédente saison avaient été facturés 193.266 euros. Soit 9.200 euros par match. Un prix décidé par la ville de Narbonne qui a délégué un prestataire, la société S-Pass TSE, pour gérer l’enceinte de 4.800 places. Selon nos informations, la ville administrée par Didier Mouly est prête à accorder un important rabais aux Centurions. Un vote du conseil municipal doit entériner cette décision après la trêve estivale. Contacté par RMC Sport, le gestionnaire de la salle est prêt, de son côté, à répondre aux demandes de la mairie pour de nouvelles conditions d’utilisation de la salle. Après quelques atermoiements, l’Arena a reçu les derniers paiements du club de volley.

La région Occitanie au soutien

Concernant les finances, les investisseurs contactés pour prendre part à la SAS sont restés dans l’antichambre du club. Pour maintenir son budget de 2,4 millions d’euros (amateurs et professionnels), le président Ribourel pourra compter sur les subventions à la hausse de la ville de Narbonne et de l’Agglomération (837.000 euros) et sur 400.000 euros de prêts et de dons divers pour recapitaliser l’association.

Enfin, le patron audois a reçu le soutien de la région Occitanie qui dispose de la plus grosse armada de clubs en Ligue A, avec quatre clubs (Montpellier, Toulouse, Sète et Narbonne). Le vice-président de la région Occitanie chargé des sports Kamel Chibli souhaite même soutenir le président Ribourel devant le CNOSF le 17 août, comme il l’avait fait il y a quelques années pour soutenir le dossier du club de foot ariégeois de Luzenac. "Le Narbonne Volley propose un concept très novateur pour ce sport, soutient M. Chibli. Le président Ribourel joue sur la dimension du spectacle et des animations alliée au sport qu’est le volley. C’est exceptionnel. C’est une exception en France. Narbonne récupère plus de recettes sur ses prestations et ses animations que sur ses financements locaux. Ce n’est pas une bulle. C’est une révolution en marche. Et il faut soutenir le président Ribourel en ce sens."

Et selon nos informations, la fédération et les instances sont prêtes à valider ce projet reformaté. En sursis, les dirigeants des Centurions de Narbonne restent suspendus à la décision du CNOSF.