Paris Volley: "Un défi à saisir", Lawani justifie son départ surprise à Taranto

C’est un départ inattendu. Le jeune pointu international du Paris Volley, Ibrahim Lawani (1,98m, 21 ans), a quitté le club de la capitale pour signer jusqu’à la fin de saison à Taranto (Tarente), dans le championnat italien. Le club des Pouilles a choisi la pépite française pour réussir son opération maintien. Ibrahim Lawani révèle à RMC Sport les circonstances et les raisons de son départ.

Après avoir réalisé un super match contre Tours, samedi soir, vous avez quitté le Paris Volley ce mardi. Pourquoi ?

Tout s’est passé hyper vite. Lundi soir, j’ai reçu un premier appel me disant que Taranto me voulait jusqu’à la fin de la saison. J’ai eu la nuit pour réfléchir. J’étais chaud et j’ai quitté Paris mercredi à 18h. Je n’ai pas hésité.

Vous avez signé jusqu’à la fin de saison à Taranto qui est avant-dernier du championnat italien. C’est une progression ?

C’est avant tout un défi que je souhaitais relever. Les challenges sont très importants dans la vie d’un sportif. C’est ce qui permet d’avancer et de progresser dans une carrière. Un de mes objectifs était de jouer un jour en Italie. J’ai saisi l’occasion de me montrer dans la meilleure ligue de volley du monde, dès maintenant. On verra la suite. A 21 ans, il me faut forcément franchir un palier avant de passer dans des clubs qui jouent le titre italien. Un peu ce qu’a fait Jean Patry avec Cisterna avant de partir au Milan. Confronté maintenant aux meilleurs volleyeurs du monde, c’est à moi de saisir l’occasion de me montrer.

Vu que vous n’avez pas pu faire vos adieux sur le taraflex, quel est votre message pour vos coéquipiers et les supporters du Paris Volley ?

Je suis désolé que l’affaire se soit faite aussi vite. Malheureusement, je devais donner une réponse rapidement. C’est une nouvelle aventure qui commence pour moi et je remercie le club de m’avoir fait confiance. Je leur suis reconnaissant d’avoir accompagné mes débuts en Ligue AM. Je suis reconnaissant envers Dorian de m‘avoir fait passer des caps techniquement. Je suis conscient que c’est compliqué aujourd’hui pour eux, mes coéquipiers, le staff et les supporters, mais c’est une expérience inestimable pour moi.

Comment s’est passé le premier entraînement, ce jeudi matin ?

Le coach est venu m’accueillir mercredi soir à l’aéroport. J’ai fait quelques courses et pris possession de mon nouvel appartement. Ce matin, le groupe était heureux de me voir. Je connaissais un pointu et un passeur de ma génération que j’avais affrontés à l’Euro U21 ou aux Jeux Méditerranéens ainsi qu’un central que j’avais croisé en stage à Milan. J’espère qu’on va réussir cette opération maintien.

L’équipe de France reste un objectif ?

C’est un but que je garde en tête mais j’essaie de ne pas trop me mettre la pression sur les Bleus. J’étais sur une belle lancée en France avec de grosses perf. Je n’y pense pas tous les jours mais ça viendra naturellement si je suis bon. Mais pour l’instant, je suis focus sur la fin de saison et le maintien avec Taranto.