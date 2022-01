Volley: Duflos non reconduit, Marquet futur entraîneur de l’Arago de Sète

INFO RMC SPORT - Le club héraultais a annoncé ce jeudi qu’il ne renouvellera pas le contrat de son coach, Patrick Duflos, malgré les bons résultats. Selon nos informations exclusives, l’ancien technicien de Cannes, Luc Marquet, va signer pour 3 saisons.

C’était une rumeur, c’est devenu une réalité. L’Arago de Sète, deuxième du championnat de France de volley ne reconduira pas son coach, Patrick Duflos, en juin prochain. D’après nos informations, le successeur sur le banc sétois est déjà entériné. Ce sera Luc Marquet, le coach champion de France 2021 avec Cannes. L’ancien joueur de l’Arago était revenu habiter sur l’île singulière pour une année sabbatique.

Un dialogue dfficile avec Duflos

Ce choix peut, en apparence, dérouter alors que Sète surfe sur une série de 9 victoires consécutives en championnat. Mais selon nos informations, la direction de l’Arago regrette, depuis longtemps, le manque de dialogue et d’échanges avec Duflos. Enfermé dans ses excellents résultats et fort sa popularité dans une ville qui vénère son coach, Patrick Duflos prenait ses décisions seuls, sans en référer à quiconque. Attaché à ses prérogatives sportives, le technicien ne prenait aucun conseil et ne partageait aucune décision avec le président et le comité directeur. Un dernier événement a finalisé la cassure : le coach a refusé d’utiliser un bureau, au siège du club, près de ceux de la direction qui espérait ainsi établir un lien plus fort avec son entraîneur.

Revenu aux affaires en décembre 2019 après un début de saison catastrophique, Duflos avait permis au club sétois de se maintenir parmi l’élite puis de s’offrir aujourd’hui une inespérée seconde place au classement, après neuf victoires consécutives (série en cours). Le Calaisien avait déjà permis à l’Arago d’accéder en 2005 à la finale du championnat de France, perdue contre le Paris Volley.

Devèze a prolongé

La confiance et le ressort se sont définitivement cassés avec la direction sétoise qui a établi les premiers contacts avec Luc Marquet à l’automne 2021. Auréolé de son titre de champion de France avec Cannes et réfugié à Sète pour une saison sabbatique, Luc Marquet a présenté son projet à la direction. Avant le jour de l’An, Marquet a signé un pré-contrat de 3 ans avec l’Arago (2022 à 2025). Romain Devèze, libéro qui réalise une grande saison, a aussi signé une prolongation de 2 ans.

D’après nos informations, Luc Marquet est prêt pour relever le challenge autant sportif que humain dans un club où il a évolué de 1989 à 1997 … aux côtés de Patric Duflos alors passeur de l’Arago. Celui qu’on surnommait 'Lucky Luc' devra recréer du lien avec sa direction et établir des passerelles avec les jeunes du club. Le futur coach sétois devra aussi rassurer les joueurs, marqués par cette décision, leur présenter son projet de jeu et convaincre certains cadres de rester, comme Moritz Karlitzek étincelant depuis le début de la saison. Le plus dur et le plus excitant commence…