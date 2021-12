Volley: l’attaquant de pointe Geraldo Graciano vient renforcer le TVB

Le TVB, en quête d’un pointu de métier depuis plusieurs semaines, a enfin trouvé son bonheur. Tours a enrôlé Geraldo Graciano da Silva Filho (31 ans), un joueur qui a la particularité de posséder la double nationalité, brésilienne et qatari.

C’est la fin d’une longue attente pour le Tours Volley-Ball. Orphelin du Brésilien Aboubacar Dramé Neto, victime d’une rupture du tendon d’Achille, le TVB, peu épargné par les blessures depuis le début de la saison, qu’il a entamé avec une attaque décimée, est enfin parvenu à trouver un nouveau pointu afin de pallier cette longue absence, forcément préjudiciable sur le long terme, quand on a les ambitions du TVB. Il s’agit de Geraldo Graciano da Silva Filho (31 ans), qui a signé jusqu'en fin de saison. D’origine brésilienne (il a quitté son pays très tôt, mais possède la double nationalité), ce joueur d’expérience, qui évoluait à Bursa (Turquie), représente le Qatar en sélection.

El-Graoui a quitté le club

S’il a peu d’expérience dans un club de la dimension du TVB, qui joue le titre en championnat, et dispute une CEV Cup qui a des allures de Ligue des champions bis cette saison, avec un huitième de finale qui se profile face à Modène (match aller le 12 janvier à Tours), Geraldo Graciano devrait rendre service à son équipe, contrainte de déplacer le talentueux réceptionneur-attaquant Pierre Derouillon à un poste qui n’est pas le sien. Derouillon a fait plus que sauver les meubles pour le TVB, solide leader de LAM, mais le Brésilien, contrairement à l’attaquant français, présente l’avantage d’être un pointu de métier, qui plus est explosif, ce que cherchait le TVB sur le marché.

Après avoir laissé filer le Tchèque Kamil Baranek en Serbie, le TVB s’est également séparé d’un deuxième réceptionneur-attaquant en la personne du Marocain Zouheir El-Graoui. L’international, blessé au pied en début de saison, et absent pendant six semaines, n’était pas complètement satisfait de sa situation au club qui, lui-même, était sans doute peu satisfait de son rendement à l’attaque (4/14 lors de son dernier match avec le TVB). L'international marocain, qui a fait ses adieux à Grenon le week-end dernier, s'est engagé avec Nysa (Pologne), dernier de Plus Liga, dans le courant de la journée.