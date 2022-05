Volley: Le Cannet remporte son premier titre de champion de France

Vainqueur de Mulhouse trois sets à un, les volleyeuses du Cannet ont décroché leur premier titre de championnes de France, après deux échecs en 2015 et 2017.

Les volleyeuses du Cannet ont décroché leur premier titre de championnes de France en corrigeant Mulhouse 3 victoires à 0 en finale, remportant la troisième manche en terre alsacienne samedi soir 3 sets à 1 (21-25, 25-16, 26-24, 25-18).



Le Cannet, renforcé par l'arrivée de la pointue cubaine Heidy Casanova début mars, réalise la saison parfaite, puisque les joueuses de Lorenzo Micelli ont terminé la saison régulière en tête du classement avec seulement trois défaites en vingt-six matches.

Le doublé dans la poche

Elles ont également remporté la Coupe de France il y a cinq semaine en battant en finale les voisines de Cannes trois sets à un (25-12, 25-19, 19-25, 25-23). En finale des play-offs, les Cannetanes n'ont pas fait dans le détail en remportant les trois matches, et en ne concédant au final que trois sets, deux dans le deuxième match et un dans le troisième.



Casanova a été impériale sur les trois matches de la finale inscrivant 17, 27 et 26 points. La troisième finale de la Ligue A aura donc été la bonne pour le Volero, après les défaites en 2015 contre Cannes et en 2017 contre Mulhouse, deux finales qui se jouaient à l'époque sur un seul match.