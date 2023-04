Volley (Ligue AF): "J’espère qu’on sera en mode Ligue des champions", veut croire le coach du Cannet avant la belle à Nantes

Les Neptunes de Nantes accueillent Le Cannet pour le troisième et derniers matchs des quarts de finale du championnat de France féminin, samedi soir à 20h sur le live Twitch RMC Sport et BFM Nice Cote d’Azur. Si Nantes a remporté le Match 1 au tie-break (3-2), les championnes de France en titre ont facilement disposé des Neptunes (3-0) mercredi au Cannet. Quel visage adopteront les Cannetanes? Le coach du Volero, Mladen Kasic, tente de répondre à RMC Sport.

Mladen, la saison sera terminée pour l’équipe qui perdra ce samedi soir. Etes-vous confiant avant cette belle?

Après la superbe victoire lors du Match 2 au Cannet (succès mercredi dernier 3-0) je suis assez confiant. Après, il faut savoir que mon équipe a alterné les très très bons niveaux et les niveaux très très moyens toute la saison. Mais là, on se prépare vraiment comme une petite finale vu notre place (6e de la saison régulière) contre Nantes qui a fini troisième. Je sens que les joueuses ont toutes envie de ne pas s’arrêter en chemin et se qualifier en demi-finale.

Les joueuses du Cannet sont-elles leurs propres adversaires?

Absolument. Je suis ici depuis bientôt trois mois. Certaines périodes, les joueuses s’entraînaient très bien mais jouaient mal le week-end alors que certaines semaines, notamment lors de la CEV Champions League, elles évoluaient à un niveau exceptionnel. On dirait que ce sont deux équipes différentes. J’espère qu’on sera prêt mentalement pour la bataille de cette belle car les Nantaises seront plus présentes qu’elles ne l’ont été au Cannet.

La jeunesse de la majorité de vos joueuses, est-ce la cause de cette irrégularité?

C’est une explication. Ce sont des joueuses très jeunes et l’équipe a commencé à travailler ensemble très tard dans la saison. Mais je reste confiant pour demain car on a envie, je le redis, de passer en demie. Ces jeunes filles ont battu des cadors européens cette saison, elles ont été très fortes mentalement pour résister et gagner. Mais ensuite, dans la foulée en championnat, elles ont flanché, elles ne pouvaient plus gérer et résister à la pression du money time. J’espère qu’elles seront en mode coupe d’Europe pour gagner à Nantes. Les jeunes n’ont parfois pas confiance en leurs capacités tant sur le moment que sur le long terme. Il faut être patient.

Vos joueuses sont-elles faciles à entraîner?

Oui elles sont très faciles et très travailleuses. Elles pourraient rester des heures et des heures dans la salle. Elles ont vraiment envie de travailler, je ne peux pas dire le contraire.

Quand c’est difficile, il faut les clouer au pilori, vous vous énervez, ou il faut plutôt leur rendre la confiance perdue?

Ben je ne sais pas (rires). J’essaie plutôt de le calmer car elles pêchent par peur de mal faire, de ne pas arriver à prendre le score dans le money time. Elles perdent leurs connexions, leurs relations techniques, elles font des fautes très évitables ou alors elles défendent des ballons impossibles. C’est vraiment une énigme mais la principale raison de ces intermittences est la jeunesse. Maintenant il faut tout oublier et juste penser à jouer pour gagner ce Match 3.

Quels sont les points forts de Nantes?

Lors du Match 1, elles ont été incroyablement bonnes en défense pour mettre, dans un second temps, la pointue américaine Taylor Mims sur orbite (25 points lors du premier match). Les deux centrales ont bien fait le job et a jeune passeuses française, Emilie Respaut, a fait un travail magnifique grâce notamment aux réceptions de Leïa Ratahiry. Dans ce premier match, les Neptunes défendaient tout et on a fini par bisser les bras. De notre côté, j’espère qu’on sera capable de bien servir, de bien embêter leur réception, comme on l’a fait à domicile lors du Match 2. Le mental et le binôme service-réception seront les clés de cette belle.

Quelles demi-finales?



La première demi-finale est connue. Elle opposera Mulhouse, vainqueur de la Super Coupe en début de saison et numéro 1 de la saison régulière, à Béziers, récent vainqueur de la coupe de France. L’autre demie sera connue samedi soir, au terme des troisièmes rencontres. Le vainqueur du match entre Nantes (3e de la saison régulière) et Le Cannet (6e et champion de France en titre) sera opposé aux gagnantes du quart entre Paris-St-Cloud (2e) et Aix-Venelles (7e). Les deux équipes l’ont emporté à domicile (3-1 à Paris, 3-2 en Provence).