Volley, Ligue AF: opération rachat pour Aix-Venelles au Cannet

Le Cannet (3e) accueille Aix-Venelles (8e), pour le choc de la 14e journée de Ligue A Féminine, ce samedi soir. Le coach aixois Alexis Farjaudon s'attend à une réaction de ses joueuses, chez les champions de France en titre, après une défaite amère contre St-Raphaël, il y a une semaine.

Alexis Farjaudon, comment a été digérée la défaite samedi dernier au tie-break alors que les Aixoises menaient deux sets à zéro ?

C’est digéré mais il ne faut pas l’oublier, il faut se servir de cette amère contre-performance pour définir ce qui n’a pas fonctionné à partir du troisième set. On est focus sur notre déplacement au Cannet qui reste sur quatre succès consécutifs. Par rapport à notre exigence de jeu et de résultats c’est dur même s’il faut aussi reconnaître que Saint-Raphaël a su élever son niveau de jeu.

En remportant les deux premiers sets, les Aixoises pensaient le match plié ?

Non, je ne pense pas. Les joueuses ont eu une réelle baisse physique après la perte de notre pointue, Samantha Drechsel, à la fin de la première manche après une entorse de la cheville. Il y a des raisons concrètes, tactiques, pour expliquer ce revers mais je n’ai pas senti que le groupe a vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Vraiment.

Comment se relever de cette défaite ?

D’abord oublier cette défaite car si elle reste dans les têtes, elle va polluer les matchs à suivre. Ensuite, il faut qu’on soit assuré de nos qualités. Tout le monde a reconnu les qualités de l’équipe en début de saison. Samedi soir, il faudra faire jouer l’équipe du Cannet avec ses volleyeuses très physiques. Il faudra les pousser à la faute et être très au point tactiquement, dans notre plan de jeu. Les joueuses devront aussi être plus malines en ne rentrant pas dans un duel physico-physique dont elles sortiront assurément perdantes. Si sur le plan physique les Cannetanes sont plus fortes que nous, il y a tellement de paramètres à prendre en considération que rien n’est joué …. et on l’a vu à notre détriment contre St-Raphaël.

Le PAVVB est huitième en ce début des matchs retours. Ce n’est quand même pas sa place...

Oui c'est forcément un peu décevant car nous ne sommes pas dans les objectifs fixés. Mais il n'est pas trop tard pour redresser la barre même si le mois de janvier s'annonce difficile et passionnant avec des matchs contre le leader Nantes, Béziers, Cannes, la Coupe de France et Terville-Florange.

Troisième actuellement et champion de France en titre, Le Cannet, n’est pas le meilleur endroit pour se refaire une santé...

La remise en question au Cannet est un sacré défi car c’est en effet une jeune et belle équipe qui évolue en Ligue des champions et qui joue sur un rythme soutenu. Il faudra être opportuniste et jouer à fond notre carte d’outsider. On se déplace sans pression et les filles doivent prendre du plaisir à jouer ensemble. On doit avoir confiance dans nos capacités.